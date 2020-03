El actor manifestó que sus colegas del colectivo "tienen un rasgo partidario inocultable" Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 16:14

El actor Luis Brandoni se refirió esta mañana al colectivo de Actrices Argentinas , y no de la mejor manera, al señalar que "cuando matan a una mujer policía, ellas no dicen nada".

Brandoni conversó esta mañana con Ulises Jaitt , en el programa radial El Show del Espectáculo , por radio La Salada. Cuando el periodista lo consultó acerca de su opinión sobre la lucha del colectivo de Actrices Argentinas, el actor señaló: "Me gusta".

uis Brandoni muy crítico con el colectivo de actrices 01:35

Video

Pero luego, Brandoni se explayó: "Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable".

"Ni una menos significa ni una mujer menos muerta y cuando matan a una mujer policía no dicen nada -agregó el actor de Esperando la carroza -, ¿Cómo es el asunto? ¿Las mujeres son todas mujeres o porque tienen un oficio que se juegan la vida si las matan no son mujeres, no merecen reconocimiento?".

"Este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas", concluyó el actor.

Entre las actrices que participan en el colectivo Actrices Argentinas se encuentran Dolores Fonzi, Verónica Llinás, Lali Espósito y Julieta Ortega, entre otras. El grupo surgió en diciembre de 2018 para apoyar la ley de aborto legal y seguro. Más tarde, se convirtió en referente de la lucha contra la violencia de género cuando llamó a una conferencia de prensa para realizar una denuncia pública contra el actor Juan Darthés acusado de haber violado a la actriz Thelma Fardín cuando tenía 16 años.