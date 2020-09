El diputado, invitado en el programa Nada personal, conversó con Viviana Canosa e hizo duras críticas al Gobierno Crédito: Captura de pantalla/YouTube

Luis Juez, diputado nacional por la provincia de Córdoba, participó en Nada personal, programa que conduce Viviana Canosa (elnueve) y fue muy crítico al referirse al presidente Alberto Fernández. "Si no interpreta la angustia de la gente, que no contribuya con otras angustias", expresó el funcionario.

"Yo le diría a Alberto Fernández que si no tiene nada ingenioso, nada motivador o interesante, que no diga nada. No hace falta. El problema del Presidente es que cree que está en al UBA dando clase y que tiene que hablar. Y la verdad es que, con el nivel de angustia que hoy tiene la gente, necesita escuchar de la máxima autoridad, cuando habla, algún criterio de sensatez, de tranquilidad, de prudencia, algo que va a hacer y que se pueda concretar". Y sentenció: "Es una máquina de hablar al pedo".

Con ironía, se refirió a las "contradicciones" del Presidente a la hora de hablar: "Todos los políticos tenemos algún cadáver en el armario, pero lo de Alberto es una morgue porque todo lo que dice es totalmente contradictorio a lo que dijo hace media hora", sostuvo. "Que se calle la boca si no tiene nada inteligente para decir", agregó.

"Es preferible tener un presidente mudo que un charlatán que todos los días nos diga una mentira, una atorranteada, que la quiera jugar de pícaro, que crea que somos todos unos tarados. Eso es lo que le irrita a la gente", dijo Juez.

En cuanto a la medidas del Gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus en la Argentina, acotó: "Tenés casi 13.000 muertos en Argentina, estamos en el peor momento de la pandemia y tu ministro de Salud, que vos lo quisieras ver con un barbijo en la trinchera, está chateando con Maradona".

"Todos están viviendo en una realidad que no es la de la gente, en una nube de pedo", continuó. "Tiene que concentrarse en la pandemia, viejo. Que resuelva el problema sanitario y se deje de 'sarasa' y de boludeces. Estamos teniendo el mismo número de muertos que cualquier país que no hizo nada y llevamos 187 días de encierro. Ideologiza todo de manera berreta", concluyó.