“Luis Juez sabe de mi compromiso con los temas de discapacidad”, dijo Milei

CÓRDOBA.- La vista de Javier Milei a Córdoba fue también la oportunidad del reencuentro con el senador Luis Juez, quien viene insistiendo en que necesitan que “le pidan perdón” después del agresivo posteo de Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”. El Presidente lo saludó al subir y al bajar del escenario.

En la entrevista con La Voz, cuando se lo consultó sobre la tensión generada por el posteo de Parisi, el Presidente reaccionó molesto con la periodista.

"Con Juez tengo una gran relación y sabe de mi compromiso con los temas de discapacidad -empezó-. ¿Usted sabe cuántos millones de seguidores tengo? 12 millones. Porqué me preguntan a mí por algo que dijo uno de ellos. Creo en la libertad. ¿Le parecería bien que le diga lo que le tengo que decir?“.

De esa manera, tomó distancia de Parisi, a quien en La Derecha Fest lo trató con cariño públicamente y le regaló el discurso que leyó. Habitualmente Milei suele repostear lo que sube “el Gordo Dan”.

El mismo día del posteo fue Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, quien lo llamó por teléfono para solidarizarse con él. También recibió un mensaje, en el mismo sentido, de Karina Milei, “el Jefe”. Ellos y otros dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) apuntaron a hacer una suerte de “control de daños”.

La expectativa siempre fue que lo llamara o le escribiera el Presidente. La primera vez que el senador habló después del posteo calificó los dichos de Parisini como “una sarta de barbaridades”.

“Yo no puedo callarme la boca: cuando hablo de Milagros es para darle visibilidad a un tema que ha sido invisible y manoseado. Ha sido destrozado por los políticos, que usaron el dolor para hacer caja, en el gobierno que vos quieras", señaló en TN.

Su hijo, Martín Juez salió a hablar al momento. “¿Qué vas a esperar de ese gordo pelotudo? Es un imbécil. Tiene un tema con ponerla; se ve que, como no lo hace, tiene que poner eso en Twitter”, dijo en diálogo con Radio con Vos. Calificó a Parisini de “inadaptado” y advirtió que “si esta es la discusión política que vamos a tener en la Argentina en los próximos años, se viene el peor de los mundos”.

Martín Juez es concejal de la ciudad de Córdoba por el Frente Cívico. Es hermano de Milagros, la tercera hija del senador y su esposa, quien nació con parálisis cerebral y tiene 24 años.

Los “ruidos” entre Milei y el Presidente comenzaron en julio cuando el senador no solo votó a favor la emergencia para discapacidad, sino que acompañó la suba de las jubilaciones y el bono fue más inesperada, tomada después de evaluar que no podía rechazar una mejora para un sector que “necesita”.

Ayer, en cambio apoyó la impugnación presidencial a la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Juez integra la mesa de campaña de la alianza de La Libertad Avanza en Córdoba, aunque en las últimas semanas ha sido muy crítico con el Gobierno nacional