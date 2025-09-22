Luis Juez, tras las críticas por su posición sobre la discapacidad: “No soy un traidor, ni un miserable que merece castigo”

El senador cordobés Luis Juez dialogó con LN+ sobre la promulgación de la ley de emergencia en Discapacidad y se refirió a los audios del escándalo. “Yo entiendo que tuvieron un funcionario en Discapacidad que se la pasaba pelotudeando, echándole la culpa a todo el mundo y después nos enteramos por los audios que era un terrible inútil. Tienen que poner a alguien que resuelva este tema. Es un problema de gestión”, enfatizó Juez.

Luis Juez

“La ley de Discapacidad es absolutamente operativa. Se intentó un veto, fracasó, y ahora está reglamentada. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ponerse a pensar de dónde saca los recursos para poder cumplir con la ley”, recalcó Juez.

Luego recordó la polémica que generaron los dichos de un influencer libertario sobre una de sus hijas, que padece parálisis cerebral. “Mi hija no necesita nada del Estado. Hablo, pongo la cara y se me vino el mundo encima por hablar de estos temas. Vos no podés incumplir la ley”, resaltó el senador.

El senador cordobés Luis Juez conversó con LN+

Su vínculo con el Gobierno

Consultado sobre su relación con el oficialismo, Juez dijo: “El Gobierno insistirá en su estrategia y yo en mis convicciones. Podes ganar una elección con el fastidio de la gente, pero no podés gobernar con el fastidio de la gente. Guarda que todo tiene un límite".

“Yo te voy a acompañar en muchas y en otras no. Cuando te acompañe no soy un chupamedias y cuando te vote en contra no soy un traidor. Un miserable que merece castigo y el de mi familia”, agregó el representante por Córdoba en la Cámara alta.

Javier Milei y Luis Juez, una relación con altibajos

Antes de despedirse, el legislador hizo un intento por marcar la cancha. “No se gobierna con una minoría de fanáticos. Tenés que construir mayorías dialogando, inclusive con el peor de tus enemigos. Tienes que sentarte y charlar”, concluyó.