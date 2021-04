Luis Miguel, la serie: revelan la verdad sobre el supuesto incidente que vivió el cantante en Perú

La serie de Luis Miguel ha develado anécdotas y situaciones de sus giras que se habían mantenido ocultas hasta ahora. La producción de Netflix, que rompe récords en la plataforma de streaming, mostró que el cantante mexicano sufrió un desperfecto técnico en el sonido durante un recital en Lima, Perú, por el que habría terminado en el hospital, pero un empresario del rubro negó que lo que se ve en la serie haya ocurrido así en la vida real.

En Luis Miguel, la serie, el actor Diego Boneta encarna al cantante Mayra Ortiz/NETFLIX

Esta semana, luego del estreno del primer episodio de la segunda temporada, se comentó el grave problema de salud que el Sol de México habría experimentado en la capital peruana. Aunque el guión de Luis Miguel, la serie está basado en la historial real del cantante y cuenta con su aprobación, algunas de las escenas y hechos son ficticios para completar el argumento y darle fluidez.

Así, en el inicio de la nueva temporada se muestra un supuesto incidente que sufrió el intérprete en 2005 durante un concierto en Lima y que tuvo como consecuencia la pérdida parcial de la audición en uno de sus oídos. La revelación alertó a sus admiradores y generó dudas sobre si el relato era fiel a la verdad. Por este motivo, un medio peruano decidió esclarecer lo ocurrido y desmentir lo que se puede ver en Netflix.

Según El Comercio, Luis Miguel hizo presentaciones en ese país en los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019. No hay registros de un recital en 2005. Sin embargo, el empresario Jorge Fernández, responsable de algunos de sus conciertos en Perú, explicó que sí hubo un problema con un equipo de sonido, pero ocurrió en una cena show en el restaurante Muelle Uno, frente al mar en la Costa Verde, en 1993.

Según un empresario peruano, Luis Miguel no tuvo un incidente que lo llevara al hospital en 2005 como muestra la serie, sino un problema menor en 1993

“Hubo un problema en el Muelle, se empezaban a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista, que era de ellos -porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido-, que me parecía inapropiado y que había que tener cuidado porque estábamos al frente de un cerro con antenas de radio y se podía filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, recordó Fernández.

“En la primera canción se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, relató, y aseguró que “no hubo necesidad de ir al médico” como se ve en la serie, donde el cantante, encarnado por Diego Boneta, queda consternado por la lesión y debe atravesar una recuperación.

LA NACION