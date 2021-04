El misterioso mensaje de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, tras el estreno de la segunda temporada

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, le dio un curioso “consejo” a sus seguidores en Instagram y generó todo tipo de sospechas. La joven sugirió: “No creas todo lo que ves”. La publicación fue hecha solo horas después del en la que aparece su personaje.

“Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”, escribió la modelo e influencer, de 31 años, en la red social.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, publicó un enigmático mensaje desde Madrid que llamó la atención de sus seguidores. ¿Hace referencia a la serie de Netflix? Instagram:@michellesalas

Esta nueva entrega de la producción de Netflix aborda la relación del cantante con Stephanie, la mamá de Michelle, y su posterior nacimiento. Asimismo, muestra la relación paternal -con idas y vueltas- que Luis Miguel tuvo con ella.

“¿Por qué no me viste por 11 años?”, se escucha decir a la versión niña de su personaje (interpretada por Valery Sais) en el tráiler de la serie. En la etapa adulta, la actual empresaria de moda es interpretada por la actriz argentina Macarena Achaga.

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

El domingo pasado, la plataforma de streaming subió a su catálogo los primeros episodios de la serie. En uno de ellos ya se pudo ver el encuentro entre “Micky” y Salas. El episodio, titulado “Noche de paz”, muestra al cantante llegando a la casa de “Sophie” (Stephanie Salas) para reunirse con su hija, que está a punto de cumplir cinco años.

Fue un momento cargado de emotividad en el cual la niña, en lugar de abrir el regalo que le había traído su padre, se lanza hacia sus brazos y ambos se funden en un abrazo. Toda la situación, está reforzada por una de las canciones más emblemáticas del cantante: “Hasta que me olvides”.

Por este motivo, entre los comentarios que le realizaron los 1,4 millones de seguidores que tiene Michelle, los usuarios se preguntaron si el mensaje era “una indirecta a los episodios del domingo”. Y le recomendaron a la joven que salga a hablar y cuente su versión de la historia.

Curiosamente, la mamá de Michelle, Stephanie Salas, había compartido días antes una fotografía suya en blanco y negro con la frase: “Qué fácil se nos hizo”.

Stephanie Salas, la expareja de Luis Miguel y madre de Michelle Salas, compartió la frase de una canción que se asocia a su historia con el cantante. Instagram: @stephaniesalas

Se trata de una oración que se repite en su canción “Ave María”, que siempre se dijo que estaría relacionada con la historia de amor secreta que tuvo con “Micky”. Fruto de la cual ella quedó embarazada y nació Michelle.

“Qué fácil se nos hizo amarnos a escondidas, comprar un paraíso en el último piso frente a donde vivías, un amor sin permiso, dos llamas encendidas y nació un compromiso, en el último piso, cuando aún me querías”, dice una estrofa del tema.

Stephanie contó hace un tiempo a la revista Hola! que Luis Miguel tuvo relación con Michelle durante sus primeros tres años de vida. “Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde él, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos”, reveló.

Sin embargo, el cantante se alejó por varios años de la joven y ella reconoció recién en 2006 que es hija del Sol mexicano. Dos años más tarde, se mudó con él a Los Ángeles para reforzar los lazos entre padre e hija.

Actualmente, su relación habría vuelto a ser nula. Michelle se mudó a Madrid, en España, donde trabaja como diseñadora de moda. Esta semana, una fuente cercana a la familia le contó a la revista TV Notas que la joven habría intentado acercarse al Sol de México y éste la habría rechazado.

“Michelle le marcó por teléfono y no le contestó; entonces le mandó mensaje pidiéndole que se vieran, que por favor la agendara, pero la sorpresa fue que Luis Miguel la leyó, ignoró, y después la bloqueó”, reveló la fuente a la publicación. A su vez, agregó que la chica habló con su tío Alejandro Basteri y que éste le comentó que al consultarle a Luis Miguel, el artista le dijo que para él “Michelle ya no existe, ya no es su hija”.

LA NACION