Luis Novaresio dedicó un contundente editorial a la creación del observatorio Nodio Crédito: América TV

13 de octubre de 2020 • 12:53

En su clásico editorial de Animales sueltos (América), Luis Novaresio criticó al Gobierno por el lanzamiento del Observatorio Nodio. "En medio de la crisis económica, la Defensoría del Público creó este observatorio, típico de los regímenes autoritarios. Todo acto que impida, cercene o genere algún tipo de pensamiento, es censura. Los que hacen censura son los fascistas", manifestó el conductor.

"Se dedica a algo maravilloso, pocas veces he visto esto, si lo he visto en otros episodios del siglo pasado cuando se consolidaron los regímenes autoritarios, es casi igual. Crea un observatorio de la desinformación y violencia simbólica en medios y plataformas digitales con el objetivo de protegerte a vos y a mí de las noticias falsas", explicó Novaresio sobre el observatorio que creó Miriam Lewin.

Y agregó: "¿Saben qué hacen los países democráticos si a vos te agreden por alguna causa o alguien hace apología de los gobiernos militares? Se los sanciona posteriormente con el Código Penal, que es de 1921 y con la ley antidiscriminatoria, que tiene 20 años o con cualquiera de los procedimientos", manifestó. "Todo lo otro es mentira, no están preocupados por si a vos, que sos mujer, te dicen algún apelativo misógino o si a mí, si soy homosexual, me dicen lo que quieran".

Por otro lado, Novaresio opinó sobre el banderazo de ayer. "Séptima marcha contra el Gobierno nacional en plena pandemia en todo el país. Esto significa algo relacionado con lo que pidió Alberto Fernández cuando asumió, que es que cuando se salga del eje, la gente salga a la calle. El Gobierno se quedó congelado en un tema", consideró.

"La marcha de hoy y la negación del Gobierno tiene que ver con la expresión de la gente de que hay algo que no funciona. Quieren considerarlo fake news o desinformación. Pero la marcha es una expresión de un momento bisagra, de quedarnos en un sistema que expresa disenso o no. Yo tenía la impresión de que Alberto Fernández no le iba a ladrar al espejo y creí que no iba a caer en los viejos vicios del kirchnerismo", cerró el conductor.