El emotivo posteo de Jorge Rial, tras abandonar la clínica en Colombia: “Dios me dio otra oportunidad”

El pasado fin de semana, mientras se encontraba de vacaciones en Colombia, Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca y debieron colocarle un stent de urgencia. Tras cinco días internado en terapia intensiva de una clínica en Bogotá, el periodista fue dado de alta y publicó un emotivo posteo sobre el lugar en el que peleó por su vida una vez más.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días”, escribió el conductor de Argenzuela junto a una fotografía que muestra la cama y la maquinaria de rehabilitación de la Clínica Del Country, donde estuvo internado hasta el día de hoy. “Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio, pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar; no cuándo, ni cómo ni dónde”, continuó reflexivo.

“ Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad . A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #renacido @clinica_delcountry”, concluyó quién se estima que en las próximas horas estará arribando al país en un avión sanitario.

Inmediatamente, su publicación se llenó de likes y comentarios, deseándole una pronta recuperación al periodista. “Ya falta menos, pa, te amamos”, escribió su hija, Morena Rial, quien al enterarse de la noticia voló al país cafetero junto a su hermana Rocío. “¡Vamos, Jorge querido! Ya falta menos. Te estamos esperando, se te extraña mucho”, expresó por su parte Mariana Brey, compañera suya en el ciclo de C5N.

“Lo mejor para vos, Jorge. Luz y amor”, le deseó Adriana Aguirre mientras que el abogado Miguel Angel Pierri se alegró con su mejoría. Por su parte, Flor Moyano también le mandó “mucha luz” y la actriz Grecia Colmenares mucho amor a través de un emoji de corazón.

Sin embargo, este no es el único posteo que hizo el periodista desde su internación. En las últimas horas, retrató como estaba siendo su día a día a través de una divertida historia. “Me cuentan la edad día por día. No puede haber tanta maldad”, bromeó junto a la imagen de un paquete que lleva su nombre completo y la edad exacta: “61 años, 7 meses, 2 días”.

También le agradeció a todos los profesionales de la salud colombiana, a quienes definió como “ángeles”. “Por suerte estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, humanos y muy amables (…) Cada uno tiene un lugar en mi corazón”, expresó mientras le agradecía a uno por uno de quienes le salvaron la vida.

Luego de una mención especial para su doctor Guillermo Capuya, que fue uno de los primeros en llegar a Bogotá para ponerse en contacto con los médicos y “sacarle presión” a sus dos hijas, Rial confesó: “Tendré que venir más seguido a Bogotá para festejar mi nuevo cumpleaños” en una clara señal de agradecimiento eterno por ese país.

La salud de Jorge Rial

Esta no es la primera vez que Jorge Rial presenta un problema cardíaco. Ya en 2010, el periodista debió ser operado, intervención donde se le aplicó el primer stent. El segundo le llegó en 2014 y el tercero, hace apenas unos días, mientras se encontraba vacacionando en Bogotá. En 2017, debió ser internado nuevamente por un cuadro de hipertensión y estuvo internado en observación durante varias horas.

En 2019, fue operado de la vesícula y, en 2020, vivió un gran susto donde sintió un “vacío” en su pecho. “Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor, sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o los dolores particulares en la cabeza y en el cuello, pero no sentía eso”, dijo horas después.

Jorge Rial junto a una de sus hijas, Morena Ig / @jrial

Ante este nuevo y sorpresivo episodio en el extranjero, fue su médico de cabecera, Guillermo Capuya, el encargado de explicar que su paciente había vuelto a tener “un episodio cardíaco muy importante”. Incluso algunos hablan de que habría estado unos minutos muertos. “Tuvo un episodio cardíaco del cual está saliendo. Esperemos que la situación nos permita tener la voz directa de él y saber que está en buenas condiciones. Estuvo en el lugar indicado, en el momento justo”, sintetizó el famoso doctor al conversar con C5N, canal en el que trabaja el conductor.

“Ayer, a las cuatro menos veinte, un mensaje de Jorge explicaba que había tenido un episodio de dolor precordial, que lo llevó a consultar en una clínica”, reveló sobre cómo comenzó el malestar de Rial. Entonces, dijo que su paciente fue “de manera preventiva” a ese sanatorio de la capital de Colombia, donde le iban a hacer un cateterismo para evaluarlo. Finalmente, Rial recibió un nuevo stent y esta mañana fue dado de alta.

