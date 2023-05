escuchar

El 21 de marzo del 2002, en una Argentina en donde la compleja situación económica afectaba todos los rubros, especialmente al artístico, llegó a la pantalla chica una serie que cambiaría el rumbo de la televisión nacional. Con un bajísimo presupuesto, un guión excepcional y un grupo de actores cuya química era inigualable, se estrenó Los Simuladores. Hoy, 21 años más tarde, no solo continúa siendo una de las piezas más recordadas por el público, cuyo humor sobrevive el paso del tiempo y logra encantar a las nuevas generaciones, sino que se prepara para su regreso, esta vez en la pantalla grande.

Martín Seefeld analizó el éxito de Los Simuladores y fue tajante: “La gran cualidad que tuvo fue terminar”

En la noche del viernes, de cara al inicio de las grabaciones del film que el público argentino reclama desde el 2004 -año en el que se emitió el último episodio del programa- Martín Seefeld, quien en la ficción da vida al entrañable Gabriel Medina, pasó por Noche al Dente (América) y se refirió al gran éxito de esa producción que le dio un giro inesperado a su carrera.

Con tan solo dos temporadas, Los Simuladores logró conquistar a la audiencia argentina de tal manera que, sin importar el paso del tiempo, nunca dejó de resonar el reclamo para que el elenco -Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federico D’Elia y Martín Seefeld- volviera a ponerse en los zapatos de ese grupo de personas capaz de resolver cualquier enredo, ya fuera con más episodios o con un nuevo formato.

Martín Seefeld como Gabriel Medina, Diego Peretti como Emilio Ravenna, Federico D'Elía como Mario Santos y Alejandro Fiore como Pablo Lampone archivo

Pero los actores siempre dejaron en claro una cosa: no iba a hacerse si no estaban los cuatro y tampoco se llevaría a cabo si la historia no estaba a la altura de lo que ya habían realizado. Finalmente, la espera se terminó cuando, a comienzos del 2022, desde Telefe y Paramount confirmaron el proyecto cinematográfico.

Sin embargo, sentado cara a cara con Fer Dente, Seefeld explicó que fue ese mismo renegado final una de las claves del éxito. “Yo creo que Simuladores, dentro de todas esas preguntas de ‘¿por qué terminó?’... yo creo que la gran cualidad que tuvo fue terminar. Me parece que no defraudó porque terminó a tiempo. Creo que añejó bien”, explicó. Y agregó: “Entró en un momento del país muy particular donde era una coyuntura durísima y, para mí, eran cuatro tipos que hacían falta porque entraron en un estado de ánimo del país muy particular”.

Póster oficial de la película Paramount

En cuanto a la relevancia que tuvo el buen vínculo que lo unió a sus colegas fuera de cámara, detalló: “Somos un poco familia. Volver a Los simuladores con los chicos es volver un poco a casa. Somos muy amigos, es como si no pasara el tiempo. La verdad tenemos una relación hermosa que la tuvimos siempre”.

Finalmente, brindó más detalles sobre el film, el cual contará con el guión y la dirección de Damián Szifron, responsable de los libros de la versión televisiva. “Cuando surgió el tema de la película, que se postergó y finalmente se va a filmar, vamos a empezar las grabaciones después de mitad de año, la verdad es que estamos felices porque el proyecto lo merecía”, resaltó quien actualmente protagoniza la obra teatral Holter. La película llegará a los cines de todo el país en el 2024.

LA NACION