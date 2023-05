escuchar

Este miércoles por la noche, en LAM (América TV), Luis Ventura habló sin filtro de la situación de Jorge Rial, quien se está recuperando en Colombia de un infarto que sufrió en ese país el fin de semana pasado. El periodista, que fue amigo por muchos años del histórico conductor de Intrusos, contó cómo se enteró de lo que le pasó a su colega y reveló una información alarmante sobre su episodio cardíaco: “Rial estuvo muerto por 10 minutos”.

Ventura habló con Ángel de Brito y todas las angelitas de LAM un rato largo sobre la salud de Rial y no se guardó nada. Primero contó cómo se enteró del episodio del conductor de Argenzuela y confesó que para él, enterarse de eso, fue “un mazazo en la cabeza”. Y lo hizo a través de un llamado de Morena Rial, hija de Jorge y ahijada de Ventura.

Luis Ventura habló sin filtro en LAM de la salud de Jorge Rial: “Estuvo muerto 10 minutos”

“Venía para el canal y me entra un llamado de teléfono desconocido. No iba a atender, pero atiendo, y la reconozco al toque (a Morena). Ya sentí que venía de angustia el llamado. Y lo que me dice es: ‘Mi papá se está muriendo. Tuvo un infarto’”.

“Fue dramático”, intervino entonces De Brito, que añadió: “Hoy está bien, va a volver pronto a la Argentina, pero el sábado, estuvo casi muerto”. Entonces, Ventura, que fue ladero de Rial por muchos años en el programa Intrusos, dijo: “Yo escuché que estuvo muerto 10 minutos”.

Jorge Rial sufrió un infarto en Colombia y ahora está en proceso de recuperación y esperando para regresar pronto a la Argentina

“Él le contó a alguien que estuvo 10 minutos muerto”, corroboró, entonces, Yanina Latorre, que añadió: “Es que reanimarte significa que estuviste al borde de la muerte”.

En ese momento, se hizo un silencio en el estudio, y Ventura, con mucha seriedad, advirtió: “Cuídenlo. A los que lo quieren...”.

“¿Por qué decís eso?”, le preguntaron. “Y porque Jorge nunca se cuidó. Yo no soy quien para decir porque soy igual o peor”. Luego, cuando De Brito le recordó a su invitado que él también había sufrido un episodio similar, el conductor de Secretos verdaderos señaló: “Sí, pero a mí me sacaron los teléfonos, no tocaba el celular, tenía la orden absoluta de no ver a nadie, no recibía llamados. Yo soy el primero que digo que no me cuido, pero ojo con Rial”.

Luis Ventura y Jorge Rial fueron grandes amigos en los primeros tiempos de Intrusos

“Después, que no vengan las lágrimas”

“Y ojo porque yo veo que un paciente no puede decidir su destino de salud, no puede decidir si puede agarrar el celular o no. Si vos estás en terapia estás en terapia y no hay joda ahí. A esto voy”, agregó Ventura, aludiendo a que Rial había hecho un posteo en redes desde la terapia intensiva en la que se encontraba en una clínica de Bogotá.

“Hay cosas que me hacen ruido. Lo único que digo: cuídenlo. Después, que no vengan las lágrimas”, insistió Ventura.

Cuándo las angelitas le pidieron más explicaciones para entender su frase, el periodista primero continuó jugando al misterio, hasta que finalmente lanzó: “A ver, con todo lo que está pasando, la empresa que lo contrata, que manda cámaras, periodistas, hacen el show. ¿Por qué no le sacan presión en lugar de cargarlo? ¿Por qué le llenan la mochila de lingotes de plomo?”.

Luis Ventura se enteró del episodio cardíaco de Jorge Rial porque recibió un llamado de Morena, hija del conductor de Argenzuela y ahijada de Ventura Instagram @moreerial

“Por mí que hagan lo que quieran -continuó-. Yo les digo una cosa: el que atendió el teléfono fui yo, me angustié. Pudiendo hacer un programa el sábado Secretos verdaderos no lo hice porque me parecía que no correspondía. Entonces yo lo que digo es quiénes mandan...”.

“Porque esto no es lo peor, lo peor es cuando (Rial) venga a Buenos Aires y en Ezeiza haya 50 móviles y después que le estén montando guardia en la puerta”, aseveró Ventura.

“Cuídenlo”, repitió el periodista de espectáculos por tercera vez en pocos minutos y añadió: “Si alguien tuvo un infarto no le llenes la vida de estrés. Muchas veces el paciente no puede tomar sus propias decisiones, entonces tiene que haber un médico que diga: No, esto no’”.

“Lo que digo es, no lo carguen de ansiedad, no lo carguen de obligaciones, no lo carguen de estrés”, cerró Ventura.

LA NACION