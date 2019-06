Fuente: Archivo

13 de junio de 2019 • 12:19

La conductora del programa "Pasión" contó ayer el motivo por el que se alejó de Intrusos y despertó el enojo de quien era su compañero de trabajo, Luis Ventura.

Baños dijo que en 2014 se fue del ciclo conducido por Jorge Rial por una situación de maltrato entre Ventura y la vedette Fabiana Liuzzi. "Yo me fui porque él trató mal a una mujer", reveló la locutora.

La dura respuesta del periodista de espectáculos no se hizo esperar y en el programa Incorrectas de Moria Casán dijo: "No soy ni inútil, ni corrupto, ni maltrato a las mujeres".

"Ella tendría que decir por qué no se fue antes de Intrusos cuando hubo muchas situaciones de maltrato hacia otras mujeres", dijo indignado Ventura.

"Ella enmascara todo con mi nombre, pero yo no me callo más. No soy ni inútil, ni corrupto ni maltrato de las mujeres. No las maltrato por una cuestión de educación, en mi casa me enseñaron eso; puedo discutir, puedo disentir y tener diferencias como las tuve con ella, durante todo el tiempo que ella duró en Intrusos, yo atendía su padre, porque nadie le daba pelota".

Durante su descargo, el chimentero sostuvo que él era "el único tipo que no le faltaba el respeto, que le daba participación y que la ayudaba, porque en el mundo del chimento, ella era una primaria básica, no sabía abrir la boca, nunca trajo una primicia, nadie entendía porqué estaba sentada ahí, pero yo la ayudé siempre".

"Ella ya hablaba mal de la música que hoy defiende, que es la música popular, ella en su coche no llevaba música popular, llevaba otra música, y cuando va a la peluquería donde se atiende, habla muy mal del programa donde está", reveló Ventura, en relación al ciclo de música tropical que conduce Baños.