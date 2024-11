Oriana Sabatini habló de la ausencia de su tía Gabriela en su boda y fue tajante: “No me faltó nadie”

La boda de ensueños de Oriana Sabatini y Paulo Dybala sacó a la luz una fuerte interna dentro de la familia de la cantante. Todo comenzó cuando, tras una serie de rumores, Catherine Fulop puso en duda la presencia de Gabriela Sabatini en el casamiento e incluso reveló que no se hablaban desde hacía un tiempo. Luego fue Osvaldo quien confirmó que su hermana no iría al evento. Si bien se barajaron varias hipótesis sobre la ausencia de la tenista -hasta que no le habría llegado la invitación- este lunes, a cuatro meses de dar el “sí, quiero”, la novia rompió el silencio y habló de la ausencia de su tía en un día tan importante para ella.

La cantante tuvo un mano a mano con el cronista de LAM (América), Alejandro Castelo, y habló de la ausencia de la tenista en su casamiento. “Algo me gustaría aclarar. Lo escuché a Ángel [de Brito] decir -creo que fue en Bondi igual- que no le había mandado invitación a mi tía. Ángel siempre da buena información, pero se equivocó ahí. Estuve muy cerquita de mandarle las capturas de pantalla para mostrarle, porque yo no tengo ningún problema con mi tía y lo sigo manteniendo”, fue lo primero que dijo Oriana. En este sentido, aseguró que sí le mandó la invitación y negó haberse enterado de su ausencia por la lista de invitados.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio en Buenos Aires (Foto: Instagram @paulodybala)

Si bien aseguró que no le importaba quién filtró esa versión, quiso aclararlo porque sostiene que no tiene “ni un problema” con su familiar. Aunque evitó ahondar en detalles, reconoció estar afectada por la situación. “Es triste que la poca familia que tengo en la Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso. Igual cada uno con lo suyo”, reflexionó. “A mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar, estuvieron y los que no, no”, sostuvo con firmeza.

En este sentido, Oriana Sabatini dio cuenta de que, de su parte, aceptaría volver a conversar con su tía: “Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo y cuando tenga ganas de hablar, yo voy a estar siempre”.

Gabriela Sabatini no estuvo presente en el casamiento de su sobrina Oriana y Paulo Dybala y se evidenció un fuerte conflicto dentro de la familia (Fuente: Instagram/@sabatinigaby)

Al escucharla, el cronista le preguntó si sabía los motivos del conflicto y si entendía qué fue lo que pasó. “No”, aseguró Sabatini sin vueltas. “No lo entiendo. No lo digo ni desde el enojo ni de nada. Es como decir, ‘me encantaría que me lo expliquen; bueno, si no hay ganas de explicarlo no pasa nada’”.

Por último, el periodista hizo mención de Osvaldo Sabatini. Cabe recordar que en la previa del casamiento, fue él quien confirmó que su única hermana no iba a estar presente. En aquel momento, reconoció en Socios del espectáculo (eltrece) que era un tema “muy triste” y, aunque no quiso explayarse mucho, admitió que tenía que “aceptar el hecho y seguir adelante” y se mostró optimista en que las cosas se solucionarían. La cantante, por su parte, afirmó que su padre está triste por el conflicto con Gabriela: “Nosotros tenemos una familia muy grande, pero la mayoría está en Venezuela y no podemos viajar allá”.