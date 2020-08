En Instagram, la pareja mediática compartió imágenes de su cocina, con superficies brillantes de mármol y guiños futuristas

El reconocido abogado Fernando Burlando y la modelo Barby Franco atrajeron la atención en las redes sociales después de mostrar un espacio de la mansión donde llevan adelante la cuarentena por el coronavirus. La pareja posó con orgullo en su cocina, diseñada en la gama del gris y del blanco, y recibió comentarios de todo tipo.

"Parece un quirófano", escribió una seguidora, remarcando la palidez de los colores elegidos para el ambiente, aunque otros usuarios celebraron la elección y comentaron: "Hermosa, desearía una así", "Ojalá la mía fuera tan ordenada como esta", "Cuánto lujo, los amo", entre otros mensajes.

Los mediáticos mostraron con entusiasmo su cocina minimalista y de impronta futurista, con piso marmolado gris, banquetas forradas en cuerina blanca, luces dicroicas en el techo, electrodomésticos a juego en acero, aberturas negras y una robusta barra en el centro. Además, los anfitriones se vistieron a tono del entorno: Burlando con un traje color negro y Franco con un conjunto blanco.

A través de videos e imágenes, la pareja suele compartir su cotidianidad en Instagram, para el deleite de cientos de miles de seguidores. Solo en su cuenta, Franco tiene más de un millón de fans. Si bien la influencer suele ostentar su sofisticado estilo de vida, siempre hace mención a sus raíces.

La modelo se crió en la Villa 21-24 de Barracas y en diferentes oportunidades reveló detalles de su dura infancia. Años atrás, en una entrevista con el medio KZO, relató que hubo épocas en las que a su familia no le alcanzaba el dinero ni para usar el transporte público. También se explayó sobre su compleja relación con su padre.

"Mi pasado me hizo fría, me cuesta perdonar, pero es mi defensa", confesó en ese entonces. "Es una coraza que me hicieron de chica para sobrevivir en donde había nacido. A mi padre lo tuve, pero no lo tuve, él era alcohólico", expresó.