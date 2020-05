Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 02:45

El viernes 1 de mayo, al comenzar la emisión de Fantino a la tarde , Alejandro Fantino anunció que Luli Fernández no iba a participar más del programa del cual era panelista . "Por cuestiones profesionales y decisiones estrictamente personales, no va a estar laburando con nosotros. Espero que sea solo por un tiempo", había dicho el conductor, sin dar muchos detalles. Este sábado, en la mesa de PH: Podemos Hablar, la modelo habló sobre las razones que la llevaron a dejar el ciclo de América TV.

"Hasta la semana pasada estuve trabajando en Fantino a la tarde, que es un programa que armamos con Jotax y del que fui parte", contó cuando le preguntaron en que estaba trabajando actualmente. "Con todo esto que puso de patas al mundo, se armó este proyecto, pero el miércoles pasado me hice a un costado. Fue una hermosa experiencia", agregó.

Inmediatamente, Andy Kusnetzoff quiso saber que la había hecho alejarse. "Como todo proyecto que se arma así, en tan poco tiempo, se encaró de cierta manera. Estructuralmente se me convocó para ocupar un lugar, y después por decisiones de Alejandro, quien comanda el programa, se fueron cambiando los roles de cada uno, lo que me parece súper válido", disparó.

"Damián Di Pace, quien hacía la parte de economía, también dio un paso al costado", continuó relatando. "Yo quedaba relegada solo a la parte de los tuits y todas estas cosas, que no tiene nada de malo, pero que era distinto a lo que me habían convocado inicialmente para hacer. No era lo que quería hacer ni era para lo que me habían llamado".

Sin ningún proyecto a la vista por el momento, Luli se mostró esperanzada de que prontó volverá a la pantalla chica. "La tele es así, cambia, pero bueno, no dudo que algo nuevo surgirá".

"Me encontré con una persona que, por sobre todas las cosas, tiene un gran juego periodístico, y como esto va a quedar grabado, de acá a quince o veinte años, voy a tener razón. Tiene un gran juego y va a ser, aunque ya lo es, una gran periodista. Va a hacer lo que quiera dentro del periodismo", había expresado Fantino el día del anuncio, halagando el desempeño de su compañera. "Espero que su ida sea solo por un tiempo, porque la verdad es que es súper valiosa y es una crack", añadió.