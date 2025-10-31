Qué dijo Luli Fernández sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona

Luli Fernández brindó detalles sobre su separación del abogado Cristian Cúneo Libarona, padre de su hijo Indalecio. La modelo confirmó la ruptura semanas atrás y ahora explicó los motivos, negó rumores y habló de su presente. La separación se produjo hace meses, pero la confirmación pública llegó tras un proceso familiar.

Que dijo Luli Fernández sobre su separación de Cúneo Libarona

La panelista de televisión aseguró que se encuentra enfocada en su trabajo y en su hijo. “Estoy muy bien. Yo trabajo mucho. Mis excompañeros de Socios del Espectáculo lo saben. Estoy muy enfocada en mi trabajo, en mi hijo, y esa es mi vida”, dijo Fernández. Explicó que su relación con el abogado siempre se mantuvo alejada de los medios. “En realidad quizás fue sorpresiva porque nosotros nunca fuimos mediáticos. Nuestra relación nunca fue mediática, solo se conocía lo que yo compartía en mis redes”, señaló.

Luli Fernández afirmó que se siente bien luego de su separación

La modelo reveló que la separación ocurrió hace algunos meses y que esperaron el momento oportuno para comunicarlo. “La realidad es que nosotros nos separamos hace algunos meses ya, y nos pareció prudente esperar a terminar todo el proceso que sentíamos que necesitábamos como familia, para después comunicarlo mediáticamente”, explicó.

Ante la pregunta sobre posibles infidelidades, respondió: “¿Infidelidad? No, no… Yo no vi nada de eso ni me llegó nada. Con lo cual, si se especuló, fue con poco sustento, porque no existe. La verdad que no”. Y criticó la ligereza con la que se habla de estos temas, especialmente cuando hay un niño involucrado.

Christian Cúneo Libarona y Luli Fernández tienen un hijo instagram @lulifernandezok

Destacó que mantienen una buena relación. “Que no seas más pareja no significa que te pases a odiar. Quizás la gente está acostumbrada a eso, pero yo si me hacen una nota hoy, digo hablando de la misma manera. Eso es lo único que puede haber generado dudas en algunas personas”, comentó.

La modelo también explicó: “Empecé a estar con Cris a mis 24 años, era súper chica. Y bueno, pasaron un montón de cosas... Cris tiene hijos de matrimonios anteriores, nos tocó vivir cosas muy dolorosas a nivel familiar, pérdidas y cuestiones que implicaron reacomodar toda la dinámica. Y por supuesto que todo eso ni trascendió porque no fue del interés de ninguno de los dos que eso trascendiera públicamente. Y lo sorteamos todo muy estoicos, pero en un momento, te das cuenta de que algo se pierde, se apaga, se disuelve y es saludable dar un paso al costado”.

Luli Fernández y Christian Cúneo Libarona tuvieron una relación de 14 años Gentileza gentileza Luli Fernández

Fernández aseguró que su hijo está bien. “Está súper bien, porque cuando los papás están bien, los chicos están bien”, dijo.

La separación entre Luli Fernández y Cúneo Libarona

A mediados de octubre, la modelo compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicaba la decisión de separarse. “Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, escribió. Luego, agregó: “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.