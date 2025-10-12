La historia de amor de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona: del flechazo y el hijo en común al “olvido como pareja”

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona y el mundo del espectáculo argentino quedó sorprendido con la noticia. La modelo y el abogado llevaban casados más de una década y compartían la crianza de Indalecio, su único hijo nacido en 2019. El inicio de la relación se dio de manera fortuita y el flechazo fue instantáneo; sin embargo, tras varios años decidieron poner fin al vínculo alegando que hubo un “olvido de pareja”.

La pareja se enamoró al instante de conocerse (Foto: @lulifernandezok)

Los comienzos de la historia de amor

La historia de amor de Luli y Cristian comenzó en 2012, cuando ella acudió al estudio jurídico donde Cristian trabajaba para resolver un problema legal. Fernández atravesaba un momento de angustia por un problema laboral de su madre, y acudió en aquel entonces a Jorge Rial, que era conductor de Gran Hermano (telefe) para que le recomiende un asesor. Nadie supuso que el presentador se convertiría en un celestino impensado.

La modelo acudió al estudio de Rafael Cúneo Libarona, abogado penalista y hermano de Cristian. Rafael la derivó a un abogado laboralista, pero una llamada de urgencia lo obligó a retirarse antes de finalizar la consulta. “Antes de irse, me dijo: ‘Ahora viene uno de mis hermanos y te ayuda con lo que falta’”, contó Luli en una entrevista con la revista GENTE. Ese hermano era Cristian. “Lo vi y me gustó de inmediato. ¡Es un bombón!”, reveló en su momento Fernández, que como se encontraba en un complicado presente, en ese entonces no pudo pensar en un posible romance.

Cristian y Luli eran una de las parejas más establecidas de la farándula (Foto: @lulifernandezok)

El contacto se transformó en un intercambio de correos electrónicos y, finalmente, Cristian le terminó pidiendo el teléfono a Luli. A los pocos días de tener su celular, el abogado la invitó a salir. La primera cita fue en la casa de Cristian, con pastas caseras. Sin embargo, el noviazgo comenzó de forma más pausada, ya que ambos venían de rupturas recientes: Luli había cortado hacía poco y Cristian llevaba seis meses separado.

A partir de allí, se empezaron a ver cada vez más y la relación creció gracias al entendimiento que tuvieron desde un principio. Ninguno imaginó que un problema laboral y la intervención de Jorge Rial sería el puntapié inicial para un vínculo tan firme y duradero.

El casamiento de Luli y Cristian

Luli y Cristian contrajeron matrimonio el 21 de noviembre de 2014. El casamiento civil, de carácter íntimo, se llevó a cabo en el Registro Civil de Coronel Díaz, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Aunque la pareja había intentado mantener la ceremonia en reserva, la noticia se filtró porque otra pareja se casó justo antes que ellos en el mismo lugar. Luli eligió para la ocasión un vestido corto diseñado por su amiga Natalia Antolín, mientras que la celebración se realizó un año después en un campo ubicado en Lezama, propiedad del hermano de Cristian.

“Creo que ninguno de los dos pensó que íbamos a terminar casados y formando una familia ensamblada”, reconoció Luli en declaraciones a la prensa tiempo después.

La pareja dio el sí luego de dos años de iniciar el vínculo

La llegada de Indalecio

La pareja tuvo a su único hijo Indalecio el 11 de marzo de 2019. Desde la llegada de su primogénito, Luli compartió con frecuencia momentos importantes de su vida y de su crecimiento en sus redes sociales, expresando el profundo amor y gratitud que siente como madre. Para Cristian, Indalecio era su quinto hijo, además Santos, María, Vicente y Jacinto, fruto de anteriores relaciones.

Con la familia ensamblada, la modelo y el abogado vivieron años de mucho amor y compañerismo. Ella se desarrolló profesionalmente en el modelaje y en la conducción, mientras que él mantuvo un perfil bajo con su profesión. Sin embargo, luego de 14 años juntos, la pareja decidió separarse.

La pareja comparte la crianza de su hijo Indalecio (Foto: @lulifernandezok)

Los motivos de la separación

A través de un comunicado en sus redes sociales, Luli dio a conocer la noticia de la ruptura y explicó los motivos. “Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”, lanzó la conductora de 37 años.

De acuerdo con el relato de la modelo, la pareja atravesó diferentes etapas hasta que ambos sintieron que ya no podían seguir adelante con la relación. A pesar del profundo afecto que se tienen, decidieron separarse desde un lugar de respeto, cariño y madurez, sin terceros ni conflictos de por medio. Afrontaron la ruptura de manera serena, dejando en claro que continuarán unidos por el amor hacia su hijo.