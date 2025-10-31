Luli Fernández contó su verdad sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Pasaron un montón cosas”

Semanas después de haber confirmado a través sus redes su separación del abogado Cristian Cúneo Libarona, padre de su hijo Indalecio, la modelo Luli Fernández brindo una breve entrevista en la que reveló detalles de su presente y de los motivos que la llevaron a tomar esa determinación.

Luli Fernández conoció a Cristian Cúneo Libarona a través de Jorge Rial

Abordada por una de las cronistas de Intrusos del Espectáculo, el programa de América TV conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, excompañeros de Fernández en Socios del Espectáculo, la modelo indicó: “Estoy muy bien. Yo trabajo mucho. Mis excompañeros de Socios lo saben. Estoy muy enfocada en mi trabajo, en mi hijo, y esa es mi vida”.

Cuando la notera le señaló que la suya fue una separación sorpresiva, la panelista respondió, sin perder la sonrisa: “Bueno, en realidad quizás fue sorpresiva porque nosotros nunca fuimos mediáticos. Nuestra relación nunca fue mediática, solo se conocía lo que yo compartía en mis redes”.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Sobre la decisión de hacer pública la separación, Fernández explicó: “La realidad es que nosotros nos separamos hace algunos meses ya, y nos pareció prudente esperar a terminar todo el proceso que sentíamos que necesitábamos como familia, para después comunicarlo mediáticamente”.

“Eso fue lo que hice, y creo que estuvo bien”, agregó, antes de abordar los rumores de que habrían existido infidelidades y terceros en discordia: “¿Infidelidad? No, no… Yo no vi nada de eso ni me llegó nada. Con lo cual, si se especuló, fue con poco sustento, porque no existe. La verdad que no. Cuando no hay información se habla con mucha liviandad, pero cuando los procesos son de uno, esa liviandad es como que decís: ‘Che, hay que tener un poco de responsabilidad’. Entiendo que al que lo dice por ahí le da lo mismo, pero para nosotros no es una pavada. Tenemos un chiquito chico, realmente nos adoramos y nada de eso sucedió”.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona tienen un hijo, Indalecio

“Que no seas más pareja no significa que te pases a odiar. Quizás la gente está acostumbrada a eso, pero yo si me hacen una nota hoy, digo hablando de la misma manera. Eso es lo único que puede haber generado dudas en algunas personas”, reveló. Y explicó: “Empecé a estar con Cris a mis 24 años, era súper chica. Y bueno, pasaron un montón de cosas... Cris tiene hijos de matrimonios anteriores, nos tocó vivir cosas muy dolorosas a nivel familiar, pérdidas y cuestiones que implicaron reacomodar toda la dinámica. Y por supuesto que todo eso ni trascendió porque no fue del interés de ninguno de los dos que eso trascendiera públicamente. Y lo sorteamos todo muy estoicos, pero en un momento, te das cuenta de que algo se pierde, se apaga, se disuelve y es saludable dar un paso al costado”, afirmó.

Con respecto a cómo tomó el hijo de ambos esta nueva realidad, Fernández aseguró: “Está súper bien, porque cuando los papás están bien, los chicos están bien”.

A mediados de octubre, la modelo anunció en sus redes que ella y el hermano del exministro de Justicia de Javier Milei habían decidido tomar caminos distintos. “Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó relatando, en el extenso mensaje.

Cristian Cuneo Libarona y Luli Fernández se casaron en el 2014 instagram @lulifernandezok

“Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó“, continuó Fernánde, Y explicó: “Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos".

“Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”, finalizó.

La modelo y el abogado se conocieron casi de manera accidental. Uno de los nexos fue Jorge Rial. Por aquel entonces, el periodista conducía Gran Hermano, y Fernández era la encargada recibir y acompañar a los participantes desde la casa al estudio, una vez que eran eliminados de la competencia.

Luli Fernández, modelo y conductora, junto a su hijo Indalecio Cúneo Libarona Pilar Bustelo

Según explicó Fernández en antiguas entrevistas, su mamá transitaba un problema legal y Rial le aconsejó que se asesore con el estudio de Cúneo Libarona. Tras una entrevista con Rafael Cúneo Libarona, ahora su excuñado, este le derivó su caso a Cristian, quien atendió la consulta de la modelo y a los días ya intercambiaban e-mails.