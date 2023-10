escuchar

Luli Fernández protagonizó un momento más que curioso, y no dudó en dejar constancia en su cuenta de Instagram, con su característica cuota de humor. La modelo mostró en sus redes sociales el padecimiento detrás del sofisticado look que eligió para asistir a un importante evento, en el que debió tomar la medida de sacarse el costoso calzado que llevó, debido al dolor que le provocaba.

“La belleza duele y más en estos zapatos”, aseguró frente a cámara Luli, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, mientras se la podía ver caminar por el estacionamiento de un shopping con el calzado en las manos, ya que después de posar ante las cámaras en el evento de una famosa perfumería no aguantó más y se los quitó. ¿El motivo? Son un talle más chico al de sus pies.

Luli mostró el detrás de su glamouroso look (Foto Instagram @lulifernandezok)

“Me quedan chicos después de ser madre, nadie te cuenta que si vas a ser mamá te va a crecer el pie, un talle me creció el pie”, explicó la modelo al detallar que no se confundió de talle al comprarlos, sino que lo hizo antes de que naciera su hijo, Indalecio, en 2019, y luego su fisonomía cambió. En la misma línea, señaló que siempre calzó 37, pero en los últimos cuatro años pasó a ser 38, lo que la llevó a tener que comprar nuevo calzado para poder estar cómoda, pero no logró deshacerse de sus zapatos preferidos.

Pese a que debió adaptarse a esta nueva realidad, decidió que ciertos pares que tenía debían permanecer en su vestidor y adoptó llamativas estrategias para poder continuar usándolos. “Yo no me voy a deshacer de estos Jimmy Choo divinos porque me aprieten un poco, jamás”, sentenció en torno a los zapatos stilettos negros con un detalle de brillos, que eligió para completar su look total black, y que no dejó de remarcar que serían dos talles menos de los que debería utilizar.

Jimmy Choo es una de las firmas más elegidas por las celebridades. Se trata de una marca que ofrece productos de alta gama, sus zapatos tienen un costo que va desde los 900 dólares. Es, quizás, por este motivo que la modelo argentina se negó a deshacerse de ellos, aunque le generen dolor. Por el contrario, prefirió caminar descalza y solo ponérselos para posar ante las cámaras.

“Ay me duelen tanto los pies”, se quejó Luli en el video justo en el momento en el que aguardaba para realizar su trabajo de modelaje, mientras deseaba poder estar en su vehículo para quedarse descalza. Cuando llegó su turno, después de que sus colegas posaran frente al banner de la marca que organizaba el evento, se tomó las fotos y su rostro cambió, como si no estuviese sintiendo el dolor que alegaba. “Salieron muy bien en todo el contenido”, celebró, con el profesionalismo que la caracteriza, mientras se podía ver en la filmación que ya se había sacado los Jimmy Choo y caminaba descalza por el interior del shopping.

La modelo lució unos costosos zapatos (Foto Instagram @lulifernandezok)

En este sentido, la modelo explicó que al momento de elegir llevar estos zapatos procura no tener los pies hinchados y que el clima sea preferentemente frío para que ayude a su circulación. Pero estas precauciones no fueron suficientes en esta ocasión y Luli no pudo evitar sentirse dolorida. Sin embargo, la modelo se retiró contenta por haber cumplido su objetivo de posar ante las cámaras con glamour y naturalidad, como bien lo sabe hacer.