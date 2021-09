Los mejores shows de Luz Gaggi, la finalista de La Voz Argentina que enamoró al público

La Voz Argentina llegó a su instancia final, en la que Luz Gaggi, Francisco Benítez, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza competirán para consagrarse ganadores del ciclo de Telefe. Gaggi, la única mujer que clasificó a la etapa decisiva del reality, parece haberse posicionado como una de las favoritas de público. Es que, en sus distintas presentaciones, la joven de 19 años brilló gracias a un extraordinario talento.

Como parte del team de Mau y Ricky, Gaggi logró ganar gran popularidad entre los seguidores del certamen. Su renombre también creció en las redes: en Instagram, donde comparte algunos de sus videos cantando, además de producciones fotográficas, la siguen unas 250 mil personas, incluyendo algunas celebridades internacionales como Ozuna.

Luz Gaggi, una de las candidatas a ganar La Voz Argentina

Empezar a cantar, para Luz, fue una forma de superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Según contó la joven oriunda de City Bell en su primera aparición en el programa, cuando tenía 9 años sufrió un accidente que derivó en una epifisiólisis femoral superior, que consiste en un deslizamiento de la placa de crecimiento dentro del fémur en la articulación de la cadera.

Como consecuencia, Gaggi pasó mucho tiempo sin caminar y debió someterse a un exigente proceso de rehabilitación y a varias operaciones. Incluso, llegó a desplazarse en muletas y silla de ruedas en una etapa de ese tratamiento. “Fue una trompada. Le afectó la vida social”, contó su papá en aquel entonces. “Era una nena que vivía saltando, bailando y haciendo piruetas. De pronto verla en una silla de ruedas fue un gran aprendizaje”, añadió. Su paso por La Voz Argentina, más allá de los resultado de la final, dejó grandes números musicales, entre los que se encuentran la interpretación de “Jealous”, “El farsante”, “Billie Jean”, “No importa la distancia” y “One and Only”.

Luz Gaggi: “Jealous”

Su interpretación de “Jealous”, de Labrinth, deslumbró a los coaches. “Luz es puro sentimiento, pura potencia. Me emociona verte cantar. Lo das todo”, le dijo Soledad Pastorutti. “Yo espero que tú seas finalista porque serías la única mujer finalista. Es momento de que una mujer gane, tú tienes la voz argentina”, sumó Ricky Montaner.

Luz Gaggi: “El farsante”

Una de las presentaciones más recientes de Gaggi fue la que hizo de “El farsante”, de Ozuna, en los playoffs. Su versión causó total revuelo en las redes y es el motivo por el que el reggaetonero comenzó a seguirla en Instagram.

Luz Gaggi: “Billie Jean”

Antes, la joven había sorprendido con una potente versión de “Billie Jean”, de Michael Jackson, que dejó en claro tanto al jurado como al público que su gran caudal de voz le daba buenas chances de llegar a la final.

Luz Gaggi: “No importa la distancia”

Junto a Magdalena Cullen, Gaggi interpretó “No importa la distancia”, de Ricky Martin, y su talento se destacó también en el formato dúo.

Luz Gaggi: “One and Only”

En uno de sus primeros shows, durante las audiciones a ciegas, Gaggi causó un gran impacto con “One and Only”, la canción popularizada por Adele. Fue la instancia en la que el público comenzó a conocerla y los coaches empezaron a ver su proyección artística.

LA NACION