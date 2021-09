El furcio de Marley en La Voz que revolucionó las redes: “Gracias por tantas alegrías”

La Voz Argentina llega a su etapa final y los televidentes siguen de cerca el desenlace del certamen de Telefe. En las redes, además, los seguidores del programa comentan la performance de los participantes y algún que otro blooper protagonizado por los coaches. El miércoles por la noche, en cambio, fue el conductor del ciclo a quien le dedicaron la mayor cantidad de comentarios por un divertido furcio que involucró a Ricardo Montaner y a sus hijos, Mau y Ricky. “Vos tenés dos hijos que son hermanos”, señaló Marley durante la última emisión.

Al término del programa el propio Marley bromeó sobre su desliz. “Mi gran frase de la noche: ‘Montaner tiene hijos que son hermanos, jaja’”, tuiteó el conductor. Antes, cientos de televidentes que notaron lo curioso de su expresión, celebraron la ocurrencia del papá de Mirko. “‘Tenés hijos que son hermanos’ Marley te amamos”, escribió una de las usuarias. “Gracias Marley por tantas alegrías”, sumó otra.

Tras la culminación de los cuartos de finales, La Voz Argentina entró en la etapa de en las esperadas semifinales y, durante la jornada del miércoles, quedaron definidos los finalistas de los equipos de Lali Espósito, y Ricardo Montaner.

El primer número de la noche estuvo a cargo de Santiago Borda, con “Livin la vida loca”. “Quiero decir que estoy muy emocionado, muy contento, gracias a la gente”, dijo el joven al término de su show. “Te hemos visto crecer en el escenario, y agarrarle confianza”, dijo Montaner en su devolución. Lali, en tanto, consideró: “Se ha hecho un gran espacio en el corazón de mucha gente, hoy estuviste hermoso. Y la adrenalina de este momento, yo sé lo que es, y hoy demostraste una vez más que merecés el voto de la gente”.

Después, actuó Paula Chouhy que interpretó “Too much love will kill you”. “Estoy temblando”, manifestó. “Tú eres espectacular, y creo que la gente está enamorada de tu voz”, le dijo Ricky. En el mismo sentido, Lali expresó: “Me emociona mucho Paula, es la mujer de mi team, no es un detalle menor para mí, y ella siempre estuvo fantástica”.

Finalmente, Nicolás Olmedo, una de las grandes figuras del ciclo, cantó “Feel”. “Se te vio seguro, estoy muy orgullosa, no tengo dudas que la gente te está votando sin parar, sos increíble Nico, y te recontra felicito”, le dijo Espósito. Finalmente, el voto de la gente coronó a Olmedo como el finalista de ese equipo, que será quien cante el domingo en el final del reality.

LA NACION