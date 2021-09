La Voz Argentina: así fue la noche del equipo liderado por Mau y Ricky Montaner

Los cuartos de final en La Voz Argentina siguen adelante, y el martes fue el turno del equipo liderado por Mau y Ricky Montaner. Los hermanos presentaron a sus cuatro integrantes, quienes a lo largo de la noche presentaron sus respectivos números solistas, para que la gente vote a su favorito. Y luego de una canción inicial, Marley dio formalmente por iniciada la velada.

La primera en presentarse fue Magdalena Cullen, que apostó por la canción “Zamba de usted”. Y como es habitual en ella, su interpretación le valió los aplausos del jurado. Ricardo Montaner consideró: “Rescatar el género del folclore argentino, y defender lo autóctono es un ejemplo. Esto hace que la juventud mastique y saboree lo que es la nostalgia de la zamba, en este caso. Te quiero dar las gracias porque cada vez que cantás, mi corazón se pone arrugadito”. Luego tomó la palabra Soledad Pastorutti, que agregó: “Cada vez que te presentás, espero tu repertorio porque es cercano a lo que elegí. Esta zamba es de mis preferidas, y la hiciste muy propia, no hay nadie que se parezca a vos en este programa”. Para cerrar, Mau concluyó: “Ricky yo sentimos orgullo, tú estás listísima para que la gente te vote. Magdalena llega al corazón, y cuando canta, suceden cosas que son casi sobrenaturales”.

Marcos Olaguibet confesó estar “shockeado” de estar en una instancia tan avanzada del reality, y le agradeció a sus coaches. En su presentación, el cantante eligió “Adán y Eva”, de Paulo Londra, y su versión también fue muy elogiada. En la devolución, Lali Espósito confesó: “Soy fan tuya desde que entraste, y siempre fuiste creciendo y fuiste escalando hasta llegar hasta acá. Sé que mucha gente en este momento está votando con todo”. Luego, Montaner consideró que Marcos “mostraba que era diferente a todos los que se presentaban, como si un género fuera a nacer a través de ti”. Y en el último tramo de esta devolución, Ricky expresó: “Creo que puedes formar parte de la industria de hoy, y lo que propusiste fue una locura. Esta versión de esta canción, la hiciste muchísimo mejor de lo que pude haber imaginado en el ensayo”.

En tercer lugar, Luz Gaggi interpretó “Chandellier”, y su versión de esa pieza cautivó a todos los presentes. En las devoluciones, Montaner consideró que Luz “no es simplemente una voz, sino la interpretación que le pone”, mientras que Pastorutti agregó: “Tu versión quizá es más compleja que la original. A mí me vuelve loca lo que hacés, siento que hacés cada canción tuya, y nunca está nada de más. Sos un espectáculo hermoso, y ojalá la gente te banque porque te lo merecés”. Por último, Mau aseguró: “Siento todo el orgullo del planeta de ser tu coach, ha sido la bendición más enorme poder acompañarte y ser parte de este comienzo de tu carrera. No me puedo ni imaginar lo que viene”.

Antes de la última presentación, la competencia se tomó un respiro para brindar un número musical protagonizado por Ricardo Montaner y Nahuel Pennisi, que en dúo interpretaron “Me va a extrañar”. Luego de esa canción, Pennisi confesó el valor de ese tema en su vida: “Me emociona mucho esta canción, porque cuando empecé como artista callejero, esta era una de las que cantaba, y lo de hoy es maravilloso”.

“Contigo aprendí” fue el tema que eligió Lautaro Cabrera, una pieza con la que se sintió muy emocionado, y con la que emocionó a sus coaches. La primera en tomar la palabra fue La Sole, que dijo: “Tenés una manera de cantar muy propia, muy reconocible. Me gusta de vos que por más que me sepa la letra y la melodía, no puedo adivinar qué vas a hacer, y eso me descoloca para bien”. A continuación, Lali compartió su entusiasmo y opinó: “Me pasa con vos algo muy especial, me parecés de los mejores artistas de este programa”. Y en el cierre, Mau concluyó: “Es transparente ver el corazón que tienes, y soy un privilegiado de conocerte y haber pasado tiempo contigo. Eres un tipo que transmite no solo felicidad, sino también amor”.

Finalmente, la votación del público reveló que el eliminado era Lautaro Cabrera, quien se mostró muy conmovido: “Estoy súper agradecido por toda la experiencia, mis compañeros, la gente de producción, de vestuario, fue una experiencia increíble. A vos también Marley, gracias. Genuinamente, a mis coaches, yo los siento mis amigos, y para mí es un montón, muchas gracias”.

LA NACION