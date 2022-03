Macarena Rinaldi mostró la construcción de su casa con Fede Hoppe y un detalle se robó todas las miradas

Tras casi cinco años de amor, Macarena Rinaldi y Federico Hoppe decidieron dar un paso más en su relación. Si bien la pareja convive desde hace un tiempo, comenzaron con la construcción de su propio hogar. La bailarina no dudó en mostrar su felicidad al respecto y, tras la consulta de sus seguidores de Instagram compartió un video en el que se ve el avance de la obra, que va muy rápido. A pesar que esto sorprendió a sus seguidores, ya que el proyecto comenzó un mes atrás, el detalle del diseño fue el foco de atención ya que tendrá un subsuelo.

“De a poquito avanza. Vamos por la parte del subsuelo... Me han preguntado ‘¿por qué tan baja?’... Es eso. Decidimos hacerla con subsuelo”, escribió ante la consulta de su seguidor quien indagó sobre la obra. Este detalle no pasó desapercibido ya que este tipo de espacio no es usual en las casas de Argentina pero si lo es en Estados Unidos.

La pareja se conoció en la pista del Bailando (Foto Instagram @macarinaldiok)

Este espacio se ubica debajo de la conocida planta baja y si bien usualmente se utilizan como depósito, también se usan como una habitación normal o una sala de estar. Por el momento, la pareja no especificó el uso que le darán. Sin embargo, ella decidió mostrar este proceso que puede extenderse por unos meses, como es normal que suceda.

Maca Rinaldi mostró su hogar en construcción

Meses atrás, Macarena sorprendió a sus seguidores al anunciar este nuevo paso que decidieron dar como pareja con el productor de Marcelo Tinelli: “Comenzando un sueño. Nuestra casita”. Junto a estas emocionantes palabras, compartió un video en el que se puede ver el enorme pozo en la tierra, uno de los primeros pasos a la hora de la construcción.

Macarena mostró la construcción

Por el momento, son dos las publicaciones que realizó para mostrar el avance, el cual sorprendió a sus seguidores por lo rápido que sucede. Por su parte Hoppe mantiene su bajo perfil y no compartió este aspecto en las redes sociales, ya que como en muchos aspectos de su vida prefiere mantener algunos asuntos en la intimidad.

Si bien ambos son figuras públicas, en cuanto a su relación son muy resguardados. En las últimas semanas, enfrentaron rumores de crisis pero ambos se llamaron a silencio y realizaron un viaje a las Cataratas de Iguazú.

Sus últimas vacaciones fueron en Misiones (Foto Instagram @macarinaldiok)

Esta postura es la que mantienen desde el comienzo se su relación, en noviembre de 2017, cuando a pesar de mostrarse juntos en la pista del Bailando (eltrece), preferían no dar detalles sobre su romance.

Están realizando la casa donde vivirán (Foto Instagram @macarinaldiok)

En ese sentido, ahora Macarena decidió alejarse de los medios de comunicación y actualmente está dedicada a sus estudios universitarios, ya que aspira a ser psicóloga, como así también está enfocada en su emprendimiento de piezas de cerámica. Mientras tanto, el productor trabaja en la temporada de verano con su productora Dabope y en los nuevos proyectos que implicaría la vuelta a la televisión de Marcelo Tinelli.