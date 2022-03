Carmen Barbieri habló sobre las cirugías estéticas de Matilda Blanco y contó qué se hizo ella: “Tengo 66 años”

Carmen Barbieri reflexionó sobre las cirugías estéticas este miércoles en Mañanísima, el programa que conduce por Ciudad Magazine. Lo hizo mientras hablaba con sus panelistas de las celebridades que formarán parte del nuevo reality de eltrece El hotel de los famosos (eltrece). En este contexto, la artista de 66 años confió los retoques que se hizo.

Todo comenzó con un irónico comentario sobre su rol como presentadora mientras daba el reporte del clima e imitaba a Sol Pérez en el rol que la hizo famosa. “Soy igual a Sol Pérez”, sostuvo mientras mostraba su figura y hacía un gesto característico de la modelo. No obstante, este fue solo el pie de una seguidilla de comentarios que se hicieron en el programa sobre su figura. Entonces, la empresaria teatral confesó un dato poco conocido de ella: nunca pasó por el quirófano.

A lo largo del programa, la conductora y sus panelistas se refirieron a los famosos que formarán parte del nuevo reality de eltrece, que estará conducido por Pampita y el Chino Leunis. En ese sentido, Lola Bezerra y Pampito intentaron adivinar de “la verdadera edad” de Matilda Blanco, quien formará parte del elenco, y ambos se situaron entre los 52 y 54 años. Finalmente y tras una breve búsqueda en internet, confirmaron que la asesora de imagen tiene, en efecto, 54.

Carmen Barbieri reveló que nunca pasó por el cirujano plástico

“Bueno, está muy bien. No parece de esa edad, eh. Parece de mucho menos, de 40″, interrumpió la conductora en medio de las risas de los presentes. Sin embargo, el panelista notó un deje de ironía en su comentario y se lo hizo notar. “Amo cuando sos irónica, te amo. Lo que yo me he reído cuando vos te hacías el bótox”, sostuvo este.

Antes de seguir con la broma, la actriz acotó que no era tal y como se había interpretado entre los presentes. “No estoy siendo irónica. Ella se hizo cosas en la cara, en la boca, nariz, creo que se estiró todo. Con lo que se hizo, si no da menos de 50 es para pegarle al cirujano. Vamos y le pegamos todos”, afirmó entre risas.

Acto seguido, sus compañeros le hicieron un comentario a Carmen sobre su piel y su decisión de no pasar por el quirófano. “Yo no me hice nada, mi amor. Tengo 66 años y nada. El otro día me hice un bótox acá”, reveló mientras se señalaba la cara. Y agregó: “Cuando se fue el cirujano le pregunté: ‘¿Me pusiste bótox? Y me dijo: ‘Sí', frente a la cámara’”. En ese sentido, afirmó que el especialista le dijo en broma que le puso “agüita”.

Carmen Barbieri habló de las cirugías estéticas: “Yo no me he hecho nada”

Seguido, contó que su intención era únicamente mostrarle a la gente cómo se hacían estos procedimientos estéticos. “Yo quería que la señora vea cómo se hace el bótox. La próxima vez que vengas, le dije, me hacés acá, en las patas de gallo”, relató. Además, la conductora pidió que la cámara le hiciera un primer plano para que los televidentes vieran que no tenía ninguna cicatriz que diera indicio de que hubiera pasado por el quirófano.

“Todos me dicen: ‘Te voy a matar’. Sí, mátame, porque tengo 66 años y nunca me hice una cirugía. No tengo ni tajo (dijo mientras mostraba sus orejas) y por eso me puedo rapar la cabeza. ¡Esta es mi cara y mi cuello! Cuando se me caigan me voy a hacer un rodete de carne acá, atrás de la cabeza, de cómo me voy a operar. ¡Ya van a ver!”, sintetizó.