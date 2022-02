Laurita Fernández se encontró con el doble de Federico Hoppe y no pudo contener la risa

En una nueva emisión de Bienvenidos a Bordo (eltrece), Laurita Fernández se sorprendió al encontrarse con un parecido muy especial que la hizo estallar de la risa. Es que cuando abrió la puerta y vio el aspecto del participante, la conductora se dio cuenta de que se trataba del doble de su expareja, el productor Federico Hoppe, por lo que protagonizó una desopilante escena.

En un primer momento, Laurita creyó haber identificado al productor de ShowMatch, quien fuera su novio hasta 2016, pero no quiso arriesgar un nombre. “Me río porque a mí se me vino alguien, pero me lo voy a guardar”, lanzó la bailarina que reemplaza en su puesto a Guido Kaczka.

Laurita Fernández y Federico Hoppe estuvieron en pareja hasta 2016 Twitter

Allí, las asistentes del programa comenzaron a discutir sobre el parecido del hombre y se comunicaron entre ellas para saber a quién tenían en mente. Cuando una hizo referencia al “Chato” Prada y confesó que se había confundido, la conductora no dudó. “Tenía otra persona que nada que ver, pero ahora que te veo ¡claro! ¡Es igual! Ahora que te veo, ¡qué impresión!”, lanzó entre risas.

Convencida de que se trataba de su expareja, Fernández insistió e hizo todo lo posible para que los televidentes adivinen el doble de quién era. Antes de revelar el nombre, le pidió los auriculares a uno de los productores de su equipo y se los dio al participante.

El encuentro entre Laurita Fernández y el doble de Fede Hoppe

“Te puedo poner esto? ¿Te podés parar ahí? Así, al lado de la cámara. Haceme señas. Yo hablo y vos haceme señas”, le dijo Laurita al increíble parecido de Hoppe. Allí, el participante hizo una muy buena imitación de la reconocida figura de la TV y ya no quedaban dudas de quién se trataba.

Por último, la conductora se sorprendió por una palabra que usó el participante y que le recordó a lo que decía su exnovio. En esta línea, también bromeó con invitarlo a quedarse y, en broma, le pidió que se hiciera cargo de ciclo. La relación entre el productor de ShowMatch y Laurita, quien participó en diversas ediciones del programa, se dio entre 2014 y 2016.

La confirmación de Laurita Fernández a cargo del programa

El encuentro con el doble de Hoppe forma parte de las situaciones diarias que enfrenta la conductora, que protagoniza los momentos más divertido ante los parecidos más acertados y a la vez más alocados. Después de que se confirmara que iba a reemplazar a Kaczka por tres semanas, la bailarina fue designada para quedar al frente del ciclo, de acuerdo con lo que informó la producción del programa de eltrece.

Guido Kaczka supo estar al frente de Bienvenidos a bordo captura de video

Hace algunos días, ella misma salió a negar que hubiera molestia alguna por parte del exconductor de Bienvenidos a bordo por esto y dejó en claro que ambos siguen trabajando juntos. “El programa finalmente sigue y Guido me dijo que quería que continuara, así que es una alegría enorme. Imaginate que él sigue siendo el productor del programa, estuve grabando con él al lado, desde el control y siguiendo sus consejos”, expresó en diálogo con Pasa Montagna.