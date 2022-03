Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están juntos: las pistas detrás de sus encuentros en Madrid

El comienzo del 2022 llegó con fuertes rumores de crisis entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, en los que también se mencionaba a Tini Stoessel como la nueva pareja del jugador. Tras semanas de especulaciones, él confirmó su separación y a partir de entonces los rumores se hicieron cada vez más fuertes hasta que se supo que habrían tenido un presunto encuentro en Madrid.

“Lo que era un supuesto ahora es un hecho. Romance confirmado”, lanzó el periodista Lío Pecoraro a través de su cuenta de Twitter, al anunciar que los rumores se habrían convertido en una realidad. Además, aclaró que tenía información que avalan sus dichos. “Ella hizo dos viajes exclusivamente para verlo, se están conociendo y los íntimos dicen que están de 10″, detalló y felicitó a la supuesta pareja.

Lío Pecoraro confirmó la relación (Foto Twitter @liopecoraro)

La confirmación por parte de los dos protagonistas aún no llegó. Y fue Tini Stoessel quien en diálogo con LA NACION dejó en claro que no se encuentra en pareja. “Me interesa aclarar que estoy soltera. Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación”, expresó sobre su situación sentimental y los rumores que giran en torno a ella.

Sin embargo, acto seguido a esta aclaración sus seguidores hicieron especial foco en un detalle del look de la artista que la podría unir al jugador. Fue durante la transmisión en vivo por Twich con el reconocido influencer español Ibai, que ella lució un tranquilo look de remera blanca de la firma Balenciaga y jean. Sin embargo, esta prenda color clara fue la misma con la que días atrás había posado DePaul en una foto en Instagram. Y claro, que los dos en aquel momento estaban en España. Esto generó más especulaciones por un posible acto de compartir la ropa.

Ambos lucieron la misma remera en España.

Una vez más, la virtualidad puso en jaque a los dos involucrados sobre un posible romance cuyos rumores comenzaron por una catarata de ‘Me gusta’ que ambos comenzaron a darse meses atrás. A partir de entonces, las redes sociales han sido el foco de atención de aquellos que esperan una confirmación.

También, a través de este medio se conocieron algunos guiños por parte de Camila Homs tras la confirmación de su expareja sobre la separación. Puntualmente, fue Liliana, la madre de la ella, quien le dio like a unos mensajes en una publicación de la su hija. “No tenés comparación, sos mucho más mujer. Mamá y todo. Se va a arrepentir cuando se de cuenta de la diferencia de edad con Tini. Vos le diste una familia. Ya va a venir alguien que te valore mucho más”, escribió una fan y recibió el ‘Me Gusta’ de la exsuegra del jugador, según compartió en Instagram la cuenta Lo más popucom.

La madre de Camila aprobó un fuerte mensaje que apunta contra Tini (Foto captura @lomaspopucom)

Actualmente, Tini Stoessel se encuentra de gira por Latinoamérica y se espera que emprenda viaje nuevamente a Europa tras terminar con sus shows y reencontrarse con el jugador. Ambos, actualmente se llamaron a silencio tras las coincidencias que los unen.