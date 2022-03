Laurita Fernández sufrió una fuerte caída en Bienvenidos a bordo y terminó lastimada: “¡Estoy frustrada!”

No solo la “Puerta de los parecidos” tiene fama en Bienvenidos a bordo (eltrece). Este popular segmento del programa incorporó la de las novias, donde mujeres vestidas para la ocasión deben lanzar el ramo y algunos de los presentes luchan por llevárselo. Recientemente, Laurita Fernández participó, en el programa, de la competencia que es parte de la cultura de los casamientos, pero se tropezó y terminó en el piso. “¡No, no!”, gritó la presentadora con visible enojo luego de que la ayudaron a incorporarse.

Todo comenzó cuando la presentadora, sus asistentes y otros presentes en el estudio se preparaban para que una de las participantes, que estaba vestida de novia, lanzara las flores. “¡Atención! Esto es el rugby. Yo me tiro al piso”, expresó la conductora, quien ya estaba en posición para correr por el ramo.

El segmento de la Puerta de las novias en Bienvenidos a bordo (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Una vez que lo arrojó, el adorno voló por las alturas y cayó más atrás del lugar donde todos aguardaban. En ese momento, Valentina, una de las secretarias del programa, se apresuró a alcanzarlo, y así también lo hizo Fernández, pero en medio del apuro, se tropezó con una parte de la alfombra roja que recubría el lugar y terminó de rodillas en el piso.

Valentina, que ya sostenía las flores entre sus manos, se percató de la caída de Laurita y acudió en su auxilio así como otros de los presentes. Una vez que la conductora se levantó, se la vio enojada al principio, pero luego se lo tomó con mucho humor y, frente a las cámaras, expresó en tono de humor: “Mirá cómo me va en la vida”.

El blooper de Laurita Fernández por intentar agarrar un ramo de novia

Asimismo, luego repasó rápidamente con la mirada quién tenía el ramo y notó que era una de sus asistentes, “Pará, ¿Valentina lo sacó?”, manifestó la conductora, quien se acercó a la joven para comentarle que llevarse las flores en un casamiento “era una señal”, en referencia a que ella podría ser la próxima en casarse.

La caída dejó a Laurita Fernández con una lastimadura en la rodilla y la alfombra rota

Luego de conversar unos segundos con la participante acerca del vestido blanco y quién se lo diseñó, la conductora se aproximó a la “Puerta de los parecidos” para darle la bienvenida a otro concursante, pero no sin antes hablar con su otra asistente. “Pará, Francesca, nosotras no sacamos nada”, comentó Laurita, mientras que su secretaria le dijo en tono de humor que las “las flores le cayeron en la cara, pero que ella ya estaba acostumbrada a no alcanzar a recogerlo”.

Así quedó la alformbra de Beinvenidos a bordo tras la caída de Laurita Fernández (Captura de video)

“Un papelón”, prosiguió Fernández y luego agregó que sentía que había hecho el ridículo en pleno programa. Asimismo, expresó, con todo de decepción: “¡Estoy frustrada!”. En ese sentido, momentos después las cámaras enfocaron de cerca a la presentadora y fue allí cuando se pudo ver que tenía una lesión debajo de una de las rodillas.

“¡La frutilla que me quedó!”, comentó Laurita, quien se agachó en el lugar donde tuvo la caída, mostró un hueco que tenía la alfombra y comentó que se había lastimado sin querer luego del tropezón. “Cosas que pasan”, expresó, al tiempo que advirtió que había que cuidar mucho a la próxima concursante para evitar un episodio similar.