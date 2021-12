Maite Peñoñori anunció a qué programa irá tras renunciar a LAM

Maite Peñoñori, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), anunció este jueves entre lágrimas que deja el programa. “Me costó un montón tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios porque no todos los conductores son así de generosos. Sentía que tenía que cerrar un ciclo”, señaló. Ahora, la periodista reveló dónde trabajará próximamente.

“Maite, ¿te vas a Intrusos (América)? Que está todo el mundo diciendo que te vas a Intrusos. Con total firmeza decilo”, invitó el animador a su compañera. “Sí. Yo quería esperar a firmar, pero sí, ya estoy por firmar, así que está todo bien. Me voy a Intrusos ”, confirmó la cronista. Luego, las compañeras bromearon con Maite por su salida. “Perdió el celular... no la va a llamar nadie, el lunes está acá”, le dijo entre risas Pía Shaw. “No vas a poder firmar por eso”, la secundó De Brito, haciéndose eco del mal momento que había sufrido la panelista: en las últimas horas le robaron el teléfono.

Ofendida, Maite les recriminó a sus colegas que ya le hayan soltado la mano antes de haber dejado el ciclo. “No seas mala. Me odian fuerte”, les reprochó con humor. En tanto, la periodista Mariana Brey confesó lo que sucede con las periodistas que dejan el programa. “Acá, una vez que te vas, fuiste. El amor era hasta ayer”. Entre súplicas, Peñoñori pidió: “Dame un día, no me fui todavía”. Y Brey le espetó: “No nos caracterizamos por la hipocresía, mi amor”. Por último, Ángel le dijo: “Mañana no sabemos quién sos”.

Maite Peñoñori reveló dónde trabajará tras anunciar su salida de LAM

Termina LAM: el inesperado anuncio de De Brito

Sorpresivamente, en sus redes sociales, el conductor comunicó la decisión de terminar el exitoso ciclo Los ángeles de la mañana. “Vamos a estar en vivo hasta el último día del año... Obviamente acordé con el canal tuitearlo ayer y contarlo hoy... hablé mucho con Adrián (Suar) y con Pablo (Codevilla), les quiero agradecer a ellos por todos estos años de confianza. (...) Es una decisión personal terminar el ciclo... Me voy a ir de vacaciones, es hora. Hace 15 años que trabajo de corrido muchos programas a la vez. Decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasará más adelante”, aseveró sobre la vuelta de página.

A la vez, aclaró que seguirá trabajando para la misma productora. “Voy a seguir trabajando con Mandarina. (...) Ya firmé hace mucho un contrato por un año más y estoy feliz de trabajar acá. La pasé muy bien trabajando con Mariana y gracias a ella apareció este programa porque de BDV surgió la idea de hacer LAM. Es eso, no hay mucho más. Sólo agradecer a todos los que pasaron por acá, a las 75 angelitas que pasaron por estos 1500 programas en seis temporadas siendo líderes en el horario y en rubro tuvimos mucha competencia fuerte”, continuó, ante la atenta mirada de todos.

Al mismo tiempo, indicó que sus compañeros se enteraron de la decisión el jueves por la tarde. “Sé que están todos muy sorprendidos. Lo quise anunciar así, abruptamente, porque me pareció que lo tenía que contar yo. Eso es lo que le pedí al canal. Lo sabía muy poca gente, las chicas no lo sabían y se enteraron por el tuit... son cosas que pasan y vamos a seguir trabajando juntos más adelante”, dio. Y le dedicó un elogio al actual panel del programa: “Para mí, fue el mejor elenco de LAM de todos”.