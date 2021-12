Pampita volvió a arremeter contra Yanina Latorre y fue lapidaria

Yanina Latorre, periodista de Los ángeles de la mañana (eltrece), sugirió esta semana que Carolina ‘Pampita’ Ardohain tuvo un amorío con Santiago Moreno ‘Chano’ Charpentier. La conductora negó la información en su programa Pampita Online (NetTV) y le mandó un mensaje a la cronista. El miércoles la modelo fue invitada al programa de Ángel De Brito en su carácter de jurado de La Academia y allí estuvieron cara a cara y se dijeron de todo. El conductor reveló que luego habló con la conductora y ella siguió refiriéndose al tema.

Yanina Latorre lanzó al aire que Pampita habría tenido un romance con Chano (Foto: Captura de video)

Este jueves De Brito contó al aire que tras la entrevista, todos los jurados de La Academia fueron a cenar, y en ese momento, Pampita le hizo un comentario sobre el trabajo de las panelistas. Con picardía, reveló: “Me preguntó otra ‘¿por qué están todo el tiempo con el teléfono en la mano?¿Suben canjes o chequean información?’”.

Dándose por aludida, Latorre decidió contestar y chicaneó a la modelo: “Yo chequeo información. Por ahí, a ella no le pasa, y lo entiendo porque es grabado su programa, y no hay tanta información como en este, pero acá, gracias a dios, nos ve todo el mundo. Cuando hablamos de un tema, que ya traemos preparado, el protagonista mismo te sigue mandando mensajes, te suma; a veces, hablamos de algo”.

A su vez, el periodista les contó a las panelistas que Ardohain le remarcó el gesto que hacen las cronistas mientras usan el celular, a lo que Yanina respondió: “Bueno, decile que a los periodistas espectáculos nos llega muchísima data”.

Las repercusiones de la visita de Pampita a LAM

Más adelante en el programa, Yanina tomó su teléfono para hacerle una consulta a Santiago Maratea y, con ironía, le dejó un mensaje a Pampita: “Ahora voy a usar el teléfono porque le voy a preguntar en vivo a cómo va a ir vestido esta noche”.

De Brito no dudó en burlarse Latorre por, presuntamente, haberse acobardado frente a Pampita y no haberle dicho nada de lo que piensa: “Ayer te comiste los mocos con Pampita…”. Irreverente, la pareja de Diego Latorre le respondió: “¡Si le quería contestar y no me diste la palabra!”.

Pampita desmintió los rumores de su supuesta relación con Chano (Foto: Instagram/@pampitaoficial) instagram

Efectivamente, el periodista admitió que “censuró” a sus compañeras durante la entrevista a sus colegas de La Academia. Sin embargo, redobló la apuesta y, dirigiéndose a Latorre, le expresó: “Te pegó una apurada, te dijo ‘haceme mie... si te animas’”. Sin achicarse, Yanina no se achicó y replicó: “Y yo le dije obvio que me animo a eso y mucho más”.