La drástica decisión de Ángel De Brito tras la renuncia de Maite Peñoñori a LAM

Ángel De Brito, conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece), reveló este viernes la drástica decisión que tomó tras la renuncia de la periodista Maite Peñoñori al programa.

“¿Te diste cuenta? Ya te eliminé del grupo ”, le espetó sin filtro De Brito a su compañera. “Igual, te digo, eso es lo que menos me amarga en este momento”, le replicó la joven cronista, quien un rato antes había contado que le robaron su teléfono celular. Y agregó: “Si no tengo celular, ¿cómo me voy a enterar?”.

Luego, la periodista Mariana Brey reveló cómo fue el momento en que De Brito desplazó a Peñoñori del grupo de WhatsApp. “Vos (por Maite) le pusiste: ‘¿A ustedes les parece almorzar mañana después de LAM?’. Y te eliminó. Automático”, contó la panelista.

Sobre el hurto que sufrió Maite, el animador le preguntó si pudo conservar las fotos del anteúltimo día en el programa. “Sí. Igual lo del último día lo tenés vos. ¿Me lo pasas?”, le consultó, con una sonrisa cómplice.

La drástica decisión de Ángel De Brito tras la renuncia de Maite Peñoñori

La conmovedora despedida de Maite Peñoñori de “Los ángeles de la mañana”

Este jueves, sin previo aviso, la locutora sorprendió al anunciar su salida de LAM: “Me costó un montón tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios porque no todos los conductores son así de generosos. Sentía que tenía que cerrar un ciclo”, reveló.

Entre lágrimas, la periodista le dedicó un párrafo aparte a sus colegas y repasó sus momentos más significativos en el programa. “Quiero agradecerle también a las chicas que son excelentes compañeras, aprendí un montón de todas. Muchas veces da la impresión de que nos peleamos y nos matamos y la verdad es que es un equipo humano hermoso. Me llevo de todas algo súper bueno, de vos Ángel, de toda la producción. Este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo, las cosas van sucediendo y me divertí un montón. Me paso de todo al aire: me caí, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita”.

A su vez, la producción del ciclo armó un clip con testimonios de sus familiares. “No puedo creer, hicieron hablar a toda mi familia. A mí me costó un montón tomar la decisión porque significa mucho más que un trabajo para mí este programa. Me encanta que sea de esta manera y basta, no voy a seguir llorando”, concluyó, mientras Yanina Latorre también lloraba.