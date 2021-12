Un doble de Hernán Drago despertó polémica y una desopilante reacción de Guido Kaczka

Un doble de Hernán Drago se presentó en el programa Bienvenidos a bordo (eltrece), pero no tuvo suerte y su presencia causó más polémica que curiosidad. A Guido Kaczka lo tomó por sorpresa y le resultó muy difícil sacar el parecido. Luego de varios intentos para descubrir al famoso “escondido”, el conductor se rindió y protagonizó uno de sus tantos bloopers.

“A ver, a ver, a ver”, comenzó el conductor del ciclo familiar mientras le daba la bienvenida al participante que se presentó en “la puerta de los parecidos”. “Tom Cruise, ¿no? No, no es Tom Cruise, pero tiene [un parecido]. A ver”, añadió, dudoso, pero ante la negativa del joven se acercó a Valentina, una de las azafatas del programa para tener su opinión.

“¿A Maluma puede ser? Es como una imitación de Maluma”, avisó la joven. No obstante, el participante siguió en su postura: No era Tom ni Maluma. Francesca fue la única que observó algo del modelo en el participante. “No sé, no me sale. Hernán Drago pensé”, lanzó. La azafata aseveró que cuando el joven pasó la puerta pudo ver algo de un famoso en su mirada, pero no estaba segura del nombre y el primero que pensó fue justamente Drago.

El participante se presentó en las puertas de los parecidos Captura de TV

“No, Hernán Drago está acá”, dijo Guido que intentaba “negar” el parecido, pero hubo algo que le hizo hacer un clic en su postura. “Uy, che. Pará, pará. Uy, cuando me miró. A ver, a ver. Podés venir, acércate un segundo”, le pidió hasta que el modelo se puso a la par del participante. “No, no, volvé”, agregó.

Convencido de que el joven no tenía ningún rasgo similar a Drago, le pidió que fuese él mismo quien develara lo que tanto habían esperado. “¿Vos sos?”, le preguntó al joven que finalmente confirmó que era Hernán Drago. “Ah, ¿si? A ver, venía, Hernán Drago”, espetó.

La reacción de Guido Kaczka al ver al doble de Hernán Drago

Luego de que el modelo se acercara una vez más a escena, el conductor negó, una vez más, cualquier parecido entre ambos: “No, no. Yo no veo nada”. Después de un intercambio de perfiles y acercamiento de cámara, Guido añadió que podía haber algo solo de cerca. “Uf, a ver, sonreí Drago”, insistió. “Eh, no, no”, negó y le preguntó si todo el mundo lo relaciona con el modelo. “Sí, de hecho, me anotó mi familia”, contó.

Finalmente, Guido aceptó que si bien había algo de Drago en el participante, el modelo últimamente estaba muy distinto, raro y que no era él en ese momento. “Drago no es Drago. Era Drago, no es tan Drago”, dijo entre risas y sin mucho éxito en un intento por generarle alguna reacción al modelo.