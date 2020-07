La conductora en la emisión de "Todas las tardes" de este viernes 17 de julio de 2020 Crédito: YouTube Todas las tardes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 12:11

A la inversa de los que le sucedió a la gobernadora Arabela Carreras, cuyo micrófono estaba muteado al inicio de la videoconferencia con Alberto Fernández, el de Maju Lozano estaba abierto. La conductora de Todas las tardes (elnueve) protagonizó un blooper por una vulgaridad que pronunció mientras repasaban los hábitos de higiene a tener en cuenta para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

Después de una recorrida del móvil del programa por la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde los comerciantes reclamaron por la merma de la actividad durante las distintas fases de la cuarentena, Maju Lozano le dio el pase al médico Diego Montes de Oca. Desde su casa, el doctor repasó junto a la conductora y sus panelistas, Tatiana Schapiro y Carla Czudnowsky cuáles son las medidas de prevención que no se deben descuidar en medio de la pandemia.

Con una serie de placas, preparadas por la producción del programa, el profesional de la salud, la conductora y las panelistas repasaron cuáles con los países más afectados por coronavirus, cómo está la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes en América y otras variables que habían sido enumeradas por el Presidente durante el anuncio de la reapertura escalonada de la cuarentena.

Para el final de las recomendaciones que debía dar el médico, la producción había preparado una última placa que funcionaba a modo de disparador. El formulaba una parte de la consigna y la conductora y las panelistas completaban la idea. Una a una, las preguntas tuvieron su respuesta correcta, pero hacia el final Maju Lozano rompió el "unísono" del coro.

"¿Qué me tengo que lavar asiduamente?", preguntó Montes de Oca con ademanes claro que anticipaban la respuesta. Schapiro y Czudnowsky coincidieron en la respuesta correcta: "Las manos". Pero la conductora, un poco más tarde lanzo otra parte del cuerpo.

El instante en el que Maju Lozano se da cuenta que la vulgaridad que dijo se había escuchado al air. Crédito: YouTube "Todas las tardes" 01:52

Video

Tras escucharla, el doctor señaló que esa no era la respuesta esperada y Maju Lozano quiso arreglar el papelón con una explicación insólita: "¡Me olvidé que estaba abierto el micrófono! Me dije: 'Me hago la graciosa y lo digo sin audio'. Perdón en casa, son estas ganas de decir malas palabras que me cuesta tanto. Estoy una hora cuidándome y no va que la digo", se disculpó.

Cuando parecía que todo había quedado ahí, la conductora defendió su postura con otro argumento escatológico: "También hay que lavar ahí porque sino hay olor. Aunque eso [la falta de higiene] mantiene la gente alejada dos metros", bromeó en relación con la imperiosa necesidad de mantener el distanciamiento físico.