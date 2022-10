La pelea entre L-Gante y Tamara Báez no da tregua: sus abogados se cruzaron fuerte en Intrusos

escuchar

Este miércoles, Tamara Báez, expareja del músico Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, sorprendió a sus seguidores de Instagram, luego de compartir un video en el que denuncia públicamente que le robaron su automóvil, su motocicleta y parte de su ropa.

Tras conocerse la noticia, desde Intrusos en el Espectáculo, por América, su abogado Juan Pablo Merlo salió a hablar del incidente y se terminó cruzando fuerte con el defensor del reconocido cantante.

Antes de entrevistar a Merlo, Florencia de la V mostró los videos en el que la joven mostraba los elementos robados. “Faltan zapatillas, un poco de ropa, ¿qué onda? ¿Andan en atrevidos? Se llevaron el auto, la moto y mis zapatillas. Hacen los que se les canta el or... conmigo”, manifestó Báez.

El tenso cruce entre el abogado de Tamara Báez y el de L-Gante en Instrusos (América)

Sin embargo, en otro video se quebró y explicó: “No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca. Están siendo súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto... No da. Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola y me siento sola. No entiendo cómo puede ser tan mala persona. Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las b... ¿qué venís acá a robarte lo mío?”.

La conductora le consultó primero cómo sabía que había sido L-Gante quien había robado los elementos. “En el registro de anoche figura que ingresaron junto a Wanda Nara al barrio, hay que confirmar con las cámaras si ingresaron los dos a la propiedad. Pero sí retiraron motos, vehículos y algunas otras cosas más, estamos viendo lo que falta para hacer la denuncia”, afirmó Merlo.

Ante la incredulidad de Florencia de la V, el estilista insistió que según el registro de entradas del barrio privado, Elián Valenzuela, Wanda Nara y el estilista Kenny Palacios ingresaron a la noche al lugar. “Él sobrepasa todos los derechos de la mujer, lo vengo diciendo hace tiempo. Vamos a ver qué evalúa la justicia. Él no respeta nada, esté o no esté (Báez en el domicilio) no le importa nada, está teniendo un inconveniente grave y posiblemente no esté bien asesorado”, manifestó Merlo, que mostró las puertas rotas del domicilio y el listado de personas que ingresaron el lunes por la noche al country.

Otros tiempos. El auto que L-Gante le regaló a Tamara Báez en su cumpleaños número 23

Tras las declaraciones, la producción del programa contactó al abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla, quien aseguró que Wanda Nara estaba autorizada, pero que no ingresó al country. “Estaba mirando, pero está mal entendido. Ahí dice que está autorizada, no que ingresó. Está autorizada de tal fecha a tal fecha porque todavía no estamos en el 12 de octubre”, señaló. “Desde ayer está autorizada hasta el 12 de octubre”, respondió Merlo y Cipolla contestó: “Pero eso no prueba que ingresó”.

“Acabo de consultarle a mi cliente y él me dice que no. Que sí está autorizada, pero que no ingresó”, concluyó. El abogado de Báez preguntó si L-Gante había ingresado y su abogado lo confirmó, pero no a la casa de Tamara, sino al domicilio de su amigo Luis Ibañez.

Alejandro Cipolla contraatacó: “Doctor, si usted me dice que esos autos no están a nombre de Tamara y en el caso de que lo poseyera de manera ilegal, es un delito de retención. Si son vehículos de Elián, ¿cómo van a denunciar el robo?”.

“Yo prendo la tele y veo ‘robo’. ¿Robo de qué si el auto es de él? En el caso de que ella se esté quejando de que no le quería devolver, el auto corre por parte de ella”, concluyó el abogado de L-Gante.

