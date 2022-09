L-Gante, Wanda Nara y un gesto de “cuernitos” por el que Tamara Baéz salió al cruce.

escuchar

Son días muy ajetreados para L-Gante y para Wanda Nara. En lo personal, ambos atraviesan momentos de mucha turbulencia, él se separó hace pocos meses de Tamara Báez, y Nara hace muy poco oficializó su ruptura con Mauro Icardi. En ese contexto, ellos se vuelcan a sus caminos profesionales, que ahora los cruzó en un proyecto en conjunto. Y durante un vivo de Instagram, se dio un momento muy incómodo cuando Báez irrumpió con un comentario, que apuntó directo a la empresaria.

En los últimos días, L-Gante y Wanda subieron a sus respectivas cuentas de Instagram un breve video en el que anuncian un importante proyecto de ropa que los tiene como socios. El único texto que acompaña esas imágenes dice “coming soon 2022-2023″. En la publicación de Nara de esa campaña, el músico le escribió: “Rompiste wacha”, junto a dos emoticones con fuego. Por su parte, ella respondió: “Gracias Rey”, también junto a un fueguito. Y si bien este ida y vuelta tiene que ver con dicho proyecto laboral, llamó la atención un tenso momento que se vivió a través de Instagram, y que estuvo muy alejado de cuestiones laborales.

El comentario de Tamara Báez ante el ademán de cuernitos de Wanda Captura

Durante el transcurso del domingo, Kenny Palacios hizo un vivo de Instagram, que contó con una inesperada aparición. El estilista y también asistente de Wanda, protagonizó desde su cuenta una transmisión que tuvo la participación especial de Nara y L-Gante, y en donde los fans se metieron de lleno en la intimidad de ambas figuras. Durante esa charla, los dos confirmaron su soltería, pero lo que no pasó desapercibido, fue que la influencer hizo un gesto de cuernos, en alusión a una posible infidelidad.

En un contexto en el que crecen los rumores de romance entre ellos, ese ademán de Wanda llamó rápidamente la atención de quienes estaban mirando el vivo. Y, pocos minutos después, Palacios se sorprendió cuando entre los comentarios apareció Tamara Báez, la ex del cantante, quien escribió: “Que buena onda Wanda que tenés. Esas señas que hiciste, ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Caradura, ni respeto”.

En sus recientes historias de Instagram, L-Gante confirmaba el tiempo que lleva solo Captura

El comentario de Báez provocó un escándalo en los comentarios del vivo. Palacios intentó calmar las aguas, pero visiblemente furiosa, Báez luego remató con otro comentario: “Dejá de aclarar Kenny, que oscurecés. Jajaja, andá a dormir. Besoooo”. De esa forma, la ex se L-Gante se muestra siguiendo muy de cerca los pasos del padre de su hija, a medida que entre el músico y Wanda surge un gran interrogante con respecto a la naturaleza de su relación, si es solo profesional, o si hay algo más.

La separación de Wanda

Wanda Nara y Mauro Icardi Instagram / @mauroicardi

La relación entre Wanda e Icardi desde hace tiempo atraviesa una crisis, y recientemente ella confirmó la disolución. En octubre del 2021, estalló el bautizado Wanda Gate, pelea que comenzó cuando Nara encontró mensajes incriminatorios entre su marido y Eugenia “la China” Suárez, fenómeno que mantuvo a la audiencia atenta a cada pequeño episodio a lo largo de varios meses. Este incluyó chats filtrados, indirectas, batallas a través de las redes sociales, entrevistas exclusivas y hasta publicación de canciones.

Wanda Nara subió una historia en su cuenta de Instagram donde confirmó la separación con Mauro Icardi @mauroicardi

A pesar de que la pareja decidió darse una segunda oportunidad e incluso organizaron un viaje de ensueño para celebrar su aniversario, las heridas nunca sanaron del todo. Así lo demostró la mediática quien, días atrás, publicó un consistente mensaje en sus historias de Instagram. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mi sino también por nuestros hijos”, expresó.