"El Presidente está arrancando su programa de limpieza judicial con la gamba izquierda, porque está ensuciando un proyecto que presume limpiar la justicia", analizó Marcelo Longobardi

Marcelo Longobardi consideró que el proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández"empieza a conectarse con las causas que tiene en Tribunales la vicepresidenta Cristina Kirchner", y que la iniciativa "se va a convertir en otro descalabro". El conductor de Cada Mañana (Mitre) destacó además que "quien se oponga a esto también va a ser víctima de la furia del kirchnerismo".

Luego de aceptar que "estamos todos de acuerdo con tener jueces federales presentables", Longobardi sostuvo que "el problema es que este proyecto del Presidente se conecta con las necesidades judiciales de la familia Kirchner, de la señora de Kirchner y de muchos de sus funcionarios. Ahí el Presidente está arrancando su programa de limpieza judicial con la gamba izquierda, porque está ensuciando un proyecto que presume limpiar la Justicia".

"Acá hay tres grandes patas. La primera es desplazar al jefe de los fiscales, al procurador [Eduardo] Casal. La segunda es sacar de los juzgados federales a los tipos que le complican la vida a la señora de Kirchner. La tercera es cambiar la Corte", enumeró el periodista durante su editorial, y se preguntó: "¿Es el momento apropiado con lo que tenemos enfrente? ¿Por qué el Presidente tiene un plan judicial y no un plan económico? ¿Por qué tuvo un plan sanitario y no lo tiene en materia económica?".

Longobardi también mencionó a uno de los letrados que representa a la vicepresidenta. "En este contexto de combinación entre los proyectos del Presidente y la señora de Kirchner aparece un nombre, el de Carlos Beraldi, que al mismo tiempo que es el abogado de la señora de Kirchner, va a ocupar un lugar en la comisión que va a estudiar la ampliación de la Corte Suprema, que está conectada con las causas que tiene la señora de Kirchner".

"Si este es el principio del plan de emprolijamiento de la Justicia argentina estamos complicados. Por lo tanto, el señor Beraldi, que entiendo es una persona de bien, debiera no aceptar esta designación. Es más, que la pongan directamente a la señora de Kirchner, que haga la Corte que le resulte a ella. Como el Presidente no la puede indultar, le ponemos la cara en los billetes para que no perturbe la cuestión financiera y le decimos directamente que la Corte la haga ella. ¿No sería más honesto? Es una broma obviamente", dijo el conductor.

Longobardi cerró su editorial con tono serio: "En cualquier caso me que el señor Beraldi no puede aceptar esta designación, y que el abogado de la señora de Kirchner no puede ser la persona que reforme los tribunales que juzgan a su cliente".