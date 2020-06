El actor volvió a criticar al Gobierno por el manejo del sistema sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus Crédito: TN

10 de junio de 2020 • 14:14

Tras la muerte de su padre Juan Carlos , el actor Marcelo Mazzarello (55) había denunciado que el hecho había ocurrido a causa de una "dictadura sanitaria" en medio de la pandemia de coronavirus . Este martes el actor dio más detalles sobre cómo se vivió la pérdida en su familia, amplió sus críticas al manejo que hace el Gobierno de la situación y homenajeó a su papá.

"Mi viejo tuvo un accidente doméstico, entró en coma con un hematoma subdural y estuvo 18 días dormido. Cuando despertó, fue trasladado a la Clínica de Cuidados Progresivos, y a partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación desde el principio. Me cargué ese proceso porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, en realidad el pronóstico era muy malo. En base a esas cosas hubo una recuperación: yo logré sacarlo adelante, despertarlo, salir a pasear. [Le hice] masajes y conversación, mucha presencia", enumeró el actor en diálogo con TN.

Mazarello explicó que cuando llevaba dos meses de pleno contacto con su padre se declaró la pandemia. Y, partir de allí, en el marco de las medidas de prevención dispuestas para los centros de salud, no le permitieron ingresar más a la clínica. "El único contacto que tenía era telefónico, de vez en cuando, a veces, sí, a veces, no. Y yo le pedí al médico [verlo] porque era muy importante la conexión que él tenía conmigo. Sino se iba a desbarrancar. Y eso fue lo que pasó", opinó.

Luego de cierta flexibilización y mucha insistencia, Mazzarello logró visitar aisladamente a su padre. Si bien había comenzado a recibir alimentos con asistencia del personal sanitario, el actor decidió sacarlo de ese centro de salud. "Lo que describo en ese tuit fue la desnutrición, la deshidratación y la sobremedicación. Ese fue el cuadro que yo me encontré cuando lo vi", relató.

Con sonda nasogástrica y los cuidados necesarios para ese tipo de casos, en un contexto atípico, el padre de Mazzarello vivió una semana más en su hogar. Además de hacer pública su pérdida, el tuit del actor le sirvió para conocer un gran número de personas que estaban atravesando situaciones similares: "Espero que esto sirva para algo. Que haya un protocolo para que los pacientes puedan visitar a los parientes, en hospitales y geriátricos.

Después de hacer un raconto de las crisis de 1982, la hiperinflación de 1989 y la de 2001, Mazzarello relató cómo la pyme de su padre pudo sobrellevar los vaivenes de la economía del país. A raíz de su ejemplo familiar, el actor pidió que el Estado no desatienda las consecuencias traumáticas que puedan surgir en la pospandemia : "Esto va a dejar consecuencias en las personas. El Covid-19 no es la única variable".

Mazzarello se refirió a su tuit y aclaró que fue lo que quiso expresar con la frase de 'dictadura sanitaria' . "Pareciera que la dictadura ocurre cuando tenés un señor que es militar, con bigotes y demás. Y no: si hubiera querido presentar un recurso de amparo no habría tenido a la Justicia donde presentarlo. Lo que se generó con la pandemia, si no les gusta la palabra dictadura, sería terrorismo sanitario . Porque generaron un clima de miedo y no se apeló a la responsabilidad de que las personas se cuiden ellas mismas", sentenció.

El actor destacó la importancia de tomar recaudos ante el coronavirus, pero reclamó que si hay protocolos para las personas que trabajan en centros de salud, también debería haberlos para aquellas personas que tienen a sus familiares internados.

Consultado sobre si alguien del Gobierno se había puedo en contacto con él, Mazzarello dijo que el propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , lo había llamado. "Me pareció muy bien que me llamara. Yo le cuento mi caso para que esto no le siga pasando a la gente que hoy tiene personas internadas", compartió.

Hacia el final de la extensa entrevista, Mazzarello recordó a su padre con unas sentidas palabras: "Mi viejo era un tano hermoso, que me hizo la persona que soy, a mi hermano y a mí. Era el que me decía vos querés ser actor, acá siempre vas a poder trabajar, andá, tirate a la pileta. Era el que me decía: 'Si estás en un colectivo y sube una mujer, le das el asiento'. Era el que trabajaba toda la semana para poder ver a su familia y reunirnos a todos en una mesa. Tengo un montón de personas que comen pizzas los domingos por él", concluyó.