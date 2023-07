Marcelo Polino reveló información desconocida el detrás de la polémica entre Nacha Guevara y Lali Espósito: “No hubo propuesta”

escuchar

En los últimos días, Nacha Guevara y Lali Espósito protagonizaron un tenso cruce derivado de unas polémicas declaraciones que la intérprete de la obra teatral Nacha en pijama expresó públicamente sobre la cantante de “Disciplina”. Tras afirmar que la ex Casi Ángeles no respondió a un llamado para solicitarle una colaboración juntas, Guevara apuntó contra los artistas “de las nuevas generaciones” y Lali aseguró no saber de qué la acusaba. En las últimas horas, el panelista Marcelo Polino reveló qué ocurrió realmente: “Nunca se habló”.

Nacha Guevara asistió la semana pasada como invitada a Noche al Dente (América TV) y realizó unas polémicas declaraciones. En diálogo con su conductor, Fernando Dente, la actriz destacó que tuvo intención de contactar a Lali Espósito. “Pensé en llamarla para la canción ‘Andate al carajo’, pero nunca contestó”, dijo. Y agregó: “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”, en referencia a los artistas que recientemente han salido a hablar de sus problemas de salud mental.

El pedido de disculpas de Nacha Guevara a Lali

Ante las repercusiones que tuvo el polémico mensaje, Nacha Guevara compartió un video en el que le pidió disculpas a la cantante. “En primer lugar, y es lo que me importa; si ofendí a alguien: perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico”, aclaró. Y añadió: “Si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas Lali, que es a quien le tengo que pedir disculpas finalmente y a nadie más”.

Las respuestas de Lali Espósito a las disculpas de Nacha Guevara Captura

Posteriormente, la protagonista de Sky Rojo (Netflix) le envió un mensaje a Ángel de Brito para dar su versión de los hechos y aceptó el pedido de disculpas de Guevara. “Le tomamos las disculpas. A mí, jamás me llamó ni me escribió, por eso no entendí el reclamo; pero todo mega con la gran Nacha”, apuntó Espósito.

Qué sucedió con la presunta respuesta que Nacha Guevara jamás recibió

En las últimas horas, el periodista Marcelo Polino aclaró el detrás de escena de lo sucedido entre ambas, que pareció tratarse de un malentendido. “Cenando, le mandé un mensaje a Lali a pedido de Nacha. No hubo respuesta y me fui a Punta del Este. Al volver, no contestó, así que la llamo a la mamá [de Lali] y hablo con ella. Me dijo: ‘Yo se lo digo’”, contó el comunicador, en diálogo con Radio Mitre, a través de un clip que compartió la cuenta de Instagram de Nahuel Saa, popularmente conocido como “La Criti”.

Marcelo Polino reveló la verdad detrás del pedido de Nacha Guevara a Lali Espósito

Y aclaró: “Eso fue todo. No hubo ni una propuesta. No hubo ninguna situación musical en el medio, nada. El mensaje solo era: ‘Nacha necesita hablar con Lali’. Podía ser para pedir un remedio, para pedir una dirección en España o para saludarla por las fiestas”. “Nunca se habló de un trabajo musical. Eso fue todo lo que pasó”, concluyó.

Sobre su lanzamiento de su nuevo tema, Nacha Guevara señaló: “Yo sé lo que se está generando con la canción ‘Andate al carajo’ y estoy feliz con eso. Feliz de la vida, porque es la primera canción a los 82 años que se volvió viral. ¡Soy una genia!”.

