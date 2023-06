De Tini Stoessel y La Joaqui a Selena Gomez, las estrellas que se animaron a hablarle al público de su salud mental

escuchar

Ellos son referentes de millones de adolescentes en todo el mundo y, desde que decidieron abrir sus corazones y mostrar sus emociones más profundas, mucho más. Es que, a pesar de la fama, el éxito y de llenar estadios en tiempo récord, hay una fuerte tendencia entre las figuras de la música pop a derribar ciertos tabúes, a hablar de sus sentimientos, sus miedos y sus frustraciones públicamente y a mostrarse frágiles y vulnerables en un medio tan competitivo como cruel.

Camila Cabello, Selena Gomez y J Balvin fueron los primeros ídolos de las nuevas generaciones en exponer estos temas y dejar de lado las apariencias. Mientras que Selena, la intérprete de “Señorita”, habló abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo, Selena confesó que sufre de ansiedad y depresión desde los 20 años, diagnóstico que la llevó a estar un tiempo internada. Algo parecido le sucedió al cantante de reggaetón J Balvin, quien decidió tomarse un descanso de los escenarios debido a un cuadro de depresión similar al de Gomez.

En las últimas semanas, Alejandro Sanz, Ariana Grande, La Joaqui, Nicki Nicole y, más recientemente, Tini Stoessel siguieron sus pasos y se animaron a hablar de lo que les estaba pasando públicamente: ataques de pánico, brotes psicológicos, depresión, ansiedad y vulnerabilidad ante las críticas de los haters.

Alejandro Sanz: “No estoy bien”

A fines de mayo, Alejandro Sanz preocupó a sus fans con un misterioso mensaje en sus redes Instagram @alejandrosanz

Mientras que en el plano profesional cuelga el cartelito de “localidades agotadas” con su tour Sanz, en el plano sentimental Alejandro Sanz está pasando uno de los momentos más difíciles. Antes de que se conozca su separación de la artista cubana Rachel Valdés, el español preocupó a sus seguidores con un inquietante mensaje en sus redes sociales. “ No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo”, reconocía mientras confesaba sentirse “triste y cansado”. Si bien aseguraba estar trabajando en el tema, su frase, “A veces no quiero ni estar”, sobresaltó aún más a su público. “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó sobre el final dando cuenta que la fama no lo diferencia del resto de los mortales.

El mensaje a corazón abierto de Alejandro Sanz en Twitter que generó preocupación entre sus fans Twitter @alejandrosanz

Ante la repercusión que generó su tuit, el músico volvió a recurrir a la red social del pajarito para aclarar la situación. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, escribió con total sinceridad.

La Joaqui: “He decidido tomarme un tiempo”

La Joaqui alarmó a sus seguidores con la noticia de que se retira temporalmente de la escena musical (Fuente: MAURO ALFIERI)

Joaquinha Lerena de la Riva, más conocida en el ambiente de la música como La Joaqui, es actualmente una de las artistas más populares de la Argentina. Creadora de hits como “Butakera” y próximamente jurado de Got Talent Argentina, su música suena en todos los rincones del país. A principios de junio, su nombre fue trending topic en las redes, aunque esta vez no por su trabajo sino por su inesperado alejamiento de los escenarios.

Luego de eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un breve texto en donde explicó que no volverá a subirse a un escenario por tiempo indeterminado. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en sus historias.

La Joaqui anunció que se retira temporalmente de los escenarios

No es la primera vez que la cantante urbana se refiere a su salud mental y a la importancia que tiene el cuidado de la misma. En una entrevista con LA NACION, a mediados de 2022 reveló que tiene un trastorno de ansiedad desde los 13 años, el cual trata con cannabis medicinal. A su vez, reveló que durante un par de años sufrió ataques de pánico antes de salir a dar s show, resultado de haber sido víctima de violencia de género.

Ariana Grande: “Tomaba muchos antidepresivos”

La cantante ha atravesado distintos altibajos emocionales luego del atentado que sufrió en uno de sus conciertos en 2017

Ariana Grande es otra de las figuras públicas que suele hablar de su “ansiedad” y de sus problemas de salud mental, en especial después del atentado que sufrió mientras daba un concierto en el Manchester Arena y en el que un atacante suicida mató a 22 personas, en mayo de 2017.

Hace algunas semanas, la cantante recurrió a sus redes sociales para hacer un contundente pedido público. Tras recibir varios comentarios sobre su delgadez, la artista de 29 años le pidió a sus seguidores que sean “más amables y se sientan menos cómodos” a la hora de opinar sobre el cuerpo de otras personas.

Tras advertir que estaban comparando su cuerpo actual con “la versión menos sana de mí”, la compositora de “Thank U” se refirió a una de las etapas más oscuras de su vida. “Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando para ustedes tenía un aspecto más saludable, pero en realidad no estaba sana” , indicó a través de un video de Tik Tok.

“Sé que no debería tener que explicarlo, pero siento que tal vez el hecho de ser abierta y vulnerable aquí signifique que algo bueno pueda salir de esto. No lo sé. Tal vez sea el primer paso. Lo sano puede ser diferente a lo que creemos”, agregó intentando generar consciencia entre los más jóvenes.

Enseguida, invitó a sus fans a ser más amables y empáticos con el otro. “Lo segundo que quiero decir es que nunca sabés por lo que está pasando alguien. Incluso si lo decís desde el amor y desde un lugar de cuidado, esa persona posiblemente esté trabajando en eso o tiene un equipo de apoyo que está trabajando en ello. Nunca se sabe. Así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, concluyó tajante.

Nicki Nicole: “Sentía una gran desconexión entre mi corazón, mi mente y mi alma”

Nicki Nicole asegura que su nuevo disco tiene que ver con un proceso de sanación interna Rodrigo Nespolo

Ella empezó en las batallas de gallos haciendo freestyle. Su estilo -que va del rap al R&B pasando por el trap y el reggaetón- la posicionó como una de las máximas referentes del género urbano. Aprovechando su música y su llegada al público más joven, Nicki Nicole es otra de las que siempre habla del lado B de la fama y de la importancia que tiene visibilizar los temas alrededor de la salud mental.

Tras asegurar que es fundamental ponerse límites, no autoexigirse y respetar las propias emociones y deseos, la cantante señaló que su nuevo disco, Alma, es el resultado de un proceso interno, de “muchas de las experiencias que viví y los momentos que fui transitando a raíz de distintas situaciones y aprendizajes en lo personal”, le dijo a LA NACION en una reciente entrevista.

“Siento que era el momento de dar este mensaje para poder seguir adelante también. En este proyecto estoy más abierta a mostrarme como soy en un cien por ciento, pero sin perder la esencia del principio. Cuando empecé a grabarlo, sentía una gran desconexión entre mi corazón, mi mente y mi alma. Parte de este disco fue para sanar esas tres cosas y lograr que estén en sintonía. Hoy me siento muy feliz y aliviada de poder darle este disco a la gente y que también puedan sanar ”, confesó quién siempre habló abiertamente de la necesidad del psicoanálisis en su vida para mantener distancia con los comentarios de los haters. “A veces creés que lo que dicen es real”, agregó.

Selena Gomez: “Prefiero estar sana y cuidarme”

Selena Gomez tuvo que cerrar varias veces sus redes sociales por las críticas y comentarios negativos @selenagomez/Instagram

Selena Gomez es una de las principales voceras a la hora de exponer los efectos que pueden tener las críticas del cuerpo sobre una persona. En abril de este año, la cantante advirtió que, en su caso, la medicación que toma para el lupus la hace retener líquidos y por momentos verse más hinchada. ”Solo quiero que las personas sepan que son hermosas y maravillosas. Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos como basura pero prefiero mucho más estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que, sí, no soy una modelo, nunca lo seré”, comunicó vía Tik Tok quien en más de una oportunidad se vio obligada a cerrar sus redes por los comentarios agresivos.

La cantante, actriz y expareja de Justin Bieber, de 30 años, lleva bastante tiempo en tratamiento por sus cuadros de ansiedad, depresión y un trastorno bipolar. Y ha sido de las pocas figuras que se han atrevido a contarlo sin tapujos, como una forma de sentirse más aliviada y acompañada. “ Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera” , confesó en su documental sobre salud mental lanzado a finales de 2022 en Apple TV+, dando cuenta de que alguna vez pensó en la posibilidad de suicidarse.

Tras asegurar que sus depresiones la llevaron a suspender varias giras, tirándola en la cama, la intérprete recordó: “No podía moverme, no quería que nadie me hablara. Mis amigos no entendían qué me pasaba. A veces pasaba semanas en la cama, incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”.

“Fui a uno de los mejores psiquiátricos y me di cuenta, después de años de pasar por muchas cosas diferentes, de que esto es un trastorno bipolar”, agregó quien comenzó a transitar por este difícil camino a los 20 años.

Tini Stoessel: “Hace tres semanas veía muy lejano volver a subirme a un escenario”

Tini se quebró en uno de los recitales que dio en España al hablar de los ataques de pánico que viene sufriendo en el último tiempo Twitter

Instalada en Madrid desde hace meses, donde vive un apasionado romance con el futbolista Rodrigo De Paul, Tini Stoessel preocupó a sus fans. Antes de comenzar su gira por las ciudades más importantes de España, la cantante se mostró algo “triste” en una entrevista con el diario El País, donde confesó que su vida “está buena de a ratos”. “ Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, confesó inesperadamente mientras advertía que sus amigas, su novio y su psicóloga son sus pilares por estos días.

“Lo digo porque soy fuerte, tengo a mi lado gente que me quiere y sé que voy a estar bien. Siento que al contarlo mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”, agregó intentando ser un ejemplo para aquellos que estén atravesando una situación similar.

Al parecer, esta situación de angustia y vulnerabilidad comenzó tras la internación de su papá, Alejandro Stoessel, en marzo de 2022. A eso, se sumó la presión mediática que vivió por su romance con el “motorcito” de la Scaloneta, quién aún se encuentra en medio de un conflictivo con su exesposa, Camila Homs.

En los primeros dos conciertos de la gira europea, en La Coruña y en Barcelona, la ídola teen aprovechó para agradecerle a sus fans el apoyo incondicional: “Hace tres semanas veía muy lejano volver a subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse. Poder estar acá es un gran logro y es, en gran parte, gracias a ustedes por todo el amor que me dan”, pronunció entre lágrimas.

Karina “La Princesita” Tejeda: “No se lo deseo a nadie... sentís que te morís”

La Princesita habló sobre sus ataques de ansiedad Instagram: kariprinceoficial

Una de las figuras que reaccionó cuando Ale Sanz publicó el famoso tuit sobre su difícil momento fue Karina “La Princesita” Tejeda, quien no es la primera vez que comparte públicamente sus altibajos emocionales. “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro , y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”, escribió la intérprete de “Con la misma moneda” junto al emoji de un corazón para expresarle todo su apoyo a su colega.

La respuesta de Karina "La Princesita" al posteo de Alejandro Sanz Twitter @kari_prince

Cabe recordar que un par de meses atrás reveló en una entrevista que sufre ataques de ansiedad y depresión y que se sometió a un tratamiento terapéutico para reponerse: “No se lo deseo a nadie, porque es como que sentís que te morís”, expresó en el reportaje al tiempo que agregó: “No sabés qué hacer. No podés respirar”.