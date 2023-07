La picante reacción de Lali Espósito ante el pedido de disculpas de Nacha Guevara: “A mí jamás me llamó”

escuchar

Luego de la polémica entre Lali Espósito y Nacha Guevara que se desató durante los últimos días, la situación llegó a su fin. Tras los dichos cruzados y el reclamo de la artista por un supuesto desplante, el pedido de disculpas fue aceptado. En respuesta al último video de la actriz, quien pidió perdón por sus declaraciones, la ex Casi Ángeles lo aceptó y dio por finalizada la discusión entre ambas.

Todo comenzó en una entrevista que Nacha le concedió a Fernando Dente en Noche al Dente (América TV). Allí, la artista se mostró molesta porque, según sus palabras, le ofreció a Lali participar de “Andate al carajo”, su nueva canción y no recibió respuesta. “Están muy subidos al caballo. Después se deprimen, chicos”, lanzó de forma contundente. A partir de estas declaraciones, se generó mucha polémica en redes y la intérprete de “Disciplina” se dejó ver molesta por el ataque.

Este viernes en LAM (América TV), lejos de disculparse Nacha Guevara pareció subir la apuesta y aumentar la tensión entre ambas. En una entrevista que le dio al programa, antes de entrar al teatro a prepararse para la función de su obra Nacha en pijama, ninguneó la polémica con Lali y se refirió al éxito de su canción: “Yo sé lo que se está generando con la canción ‘Andate al carajo’ y estoy feliz con eso; feliz de la vida, es la primera canción a los 82 años que se ha vuelto viral. ¡Soy una genia!”. “Hablen, hablen, hablen; ladren, ladren, ladren, señal de que cabalgamos”, respondió luego cuando le consultaron concretamente por la queja de su colega en Twitter.

El pedido de disculpas de Nacha Guevara a Lali

Cuando la temperatura de la discusión entre ambas parecía aumentar, fue Nacha quien decidió bajar las aguas. En un video posterior, que le envió personalmente a Ángel de Brito y que fue reproducido al aire del ciclo, pidió disculpas. “En primer lugar, y es lo que me importa; si ofendí a alguien: perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico”, comenzó. Luego, se dirigió directamente a Espósito y le pidió perdón por la situación que se generó: “Si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas Lali, que es a quien le tengo que pedir disculpas finalmente y a nadie más”.

Por último, en la grabación y para dejar en claro que no había ningún tipo de rencor, le reiteró su invitación a trabajar juntas y le envió elogios. “Pensé en vos porque sos, de las cantantes jóvenes, la que me parecía más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Esta es una canción que requiere una fuerza especial para poder hacerla”, expresó.

La respuesta de Lali Espósito a las disculpas de Nacha Guevara

El encargado de dar a conocer la reacción fue de Brito, quien tuvo contacto con ambas. En su historia de Instagram, escribió textuales de la ex Casi Ángeles con su respuesta sobre el tema. “Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo; pero todo mega con la gran Nacha”, comenzó la actriz y cantante.

Las respuestas de Lali Espósito a las disculpas de Nacha Guevara Captura

Por último, contó que volvió a revisar entre sus mensajes y menciones para confirmar que no se le haya pasado por alto alguna comunicación: “Me fijé en mis redes a ver si se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado”.

LA NACION