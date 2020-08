¿Francisco Tinelli y su novia serán padres? Crédito: Instagram

A diferencia de sus hermanas, Francisco Tinelli (22) suele tener un perfil mucho más bajo. Sin embargo, en las últimas horas, un posteo del hijo de Marcelo generó muchas dudas entre sus seguidores.

El joven aprovechó el cumpleaños de su novia, Martina Villar (27) para homenajearla en sus stories de Instagram. "Cuando sentimos las primeras patadas de nuestro bebé y te emocionaste en mi hombro", escribió, junto a un foto de la pareja en donde se los ve acostados en la cama y la mano de ella está apoyada sobre el vientre de él.

La story en Instagram de Fran Tinelli con el enigmático mensaje dirigido a su novia Crédito: Ciudad.com.ar

"Esta foto me hizo reír", comentó por su parte Villar al compartir la historia en su cuenta.

Rápidamente, comenzaron a surgir las dudas sobre un embarazo, lo que convertiría al hombre de La Flia en abuelo por primera vez. Tal vez por eso, Francisco decidió finalmente eliminar la imagen.

Cabe recordar que, en noviembre de 2019, el conductor contó que tiene ganas de ser abuelo: "Mis hijas no me dicen nada, pero me vaticinaron que iba a ser abuelo pronto. Antes no quería porque me daba a 'nono', pero [su hijo menor] Lorenzo me puso en otro lugar".