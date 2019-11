Marcelo Tinelli: "Tengo una excelente relación con Alberto Fernández"

Marcelo Tinelli habló de todo durante un homenaje que le rindieron en el día del periodista deportivo Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 14:49

"Tengo mucha esperanza", dijo Marcelo Tinelli esta mañana al ser consultado sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales. "Creo que el país está atravesando un momento muy difícil. Los últimos años no fueron buenos para nadie, con fábricas que han cerrado, 40 por ciento de pobreza. Vi situaciones similares al 2002. Pero tengo esperanzas y festejo este proceso democrático", siguió, desde un móvil con Los ángeles de la mañana, durante un homenaje que recibió en el día del periodista deportivo.

"Hay que hacer un laburo social enorme pero vamos a salir adelante. Estoy para trabajar, más allá del gobierno y de la excelente relación que tengo con el presidente electo", señaló el conductor en relación a Alberto Fernández. Y, ante la pregunta de si aceptaría un cargo dentro de la próxima gestión, fue terminante: "No, cargos no puedo tener porque laburo todo el tiempo, pero si me convocan, como lo están haciendo desde Acción Social, me encanta".

Tinelli se encontraba esta mañana en el Círculo de Periodismo Deportivo, donde inauguraron una sala con su nombre. "Siempre soñé con ser periodista deportivo, por eso me emociona este reconocimiento", dijo, además de contar que es posible que el año próximo dé clases en esa misma institución educativa. "Cuando me suceden estas cosas, me acuerdo de mi papá, que me metió en mi sangre el periodismo deportivo en Bolívar. Cuando era chico lo acompañaba a la cancha y me hacía tomar nota de las formaciones de los equipos. Él era periodista deportivo en el diario El mensajero de Bolivar y El Popular de Olavarría", dijo con nostalgia.

Tinelli posó en el estudio que lleva su nombre y no descartó la posibilidad de dar clases de periodismo deportivo en 2020 Crédito: Gerardo Viercovich

"Hay que luchar por los sueños y seguir los instintos del corazón", apuntó luego. "De los fracasos sacás lo mejor. Recuerden que en Canal 13 me sacaron con seguridad antes de ir a Telefe. Y volví. Los fracasos son el motor que te saca adelante. Yo me hice de abajo, servía el café en la Oral Deportiva, también iba a los clubes a buscar las credenciales", rememoró.

Animándose a hablar de su vida privada, Tinelli contó que tiene ganas de ser abuelo: "Mis hijas no me dicen nada, pero me vaticinaron que iba a ser abuelo pronto. Antes no quería porque me daba a 'nono', pero Lorenzo me puso en otro lugar". ¿Y si el nieto sale hincha de Boca?, fue la consulta que le hicieron entonces, en clara referencia al noviazgo de Micaela, su hija mayor, futbolista "xeneize" Lisandro López. "Si viene un nieto de Boca, no hay problema. Si viene de un padre que sea hincha de Boca, trataré de lucharla desde el momento en que esté en mis brazos. Tengo códigos en cuanto a hijos varones. Me tengo fe, que ese nieto va a seguir al abuelo", indicó.

Los afectos, los proyectos y el casamiento de Pampita

Justamente, ayer fue el cumpleaños de su otra hija, Candelaria, y el conductor le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales. "Feliz cumple, hija hermosa. Mi Rubí, Lelé, mi compañera, mi vida. Espero que estés pasando el día más hermoso de todos. Admiro tu sensibilidad y siempre me encanta pasar momentos juntos. Te amo hoy y siempre", escribió en su cuenta de Twitter. Y eso lo hizo ponerse muy reflexivo.

Tinelli junto a Guillermina Valdes y dos de sus hijos, Francisco y Juana, en el cumpleaños de Candelaria Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

"Me sorprende ver a mis hijos tan grandes. Me quedo con la imagen de Cande de chiquita, cuando nació, cuando Carlín Calvo la fue a visitar a la clínica de San Isidro. Pero ya están todos grandes. Uno también está más grande", decía anoche el conductor, al retirarse del restó de Palermo en la que su hija celebró sus 29 años. "Cande vive conmigo así que la vi desde la mañana, charlamos mucho. Y quise regalarle esta fiesta y las flores de siempre. (...) Es la vida que tenemos y hay que disfrutarla. No me gusta ponerme siempre reflexivo. Hay que tomar todos los momentos de la vida. Creo que de lo malo sale lo bueno. Hay que tener templanza y fe".

Por fuera de lo estrictamente personal, Tinelli adelantó que habrá un "Bailando por un sueño 2020", aunque todavía no está definido qué vuelta de tuerca tendrá el formato. "Estamos viendo cómo va a ser. Sé que vamos a arrancar en abril o mayo, y este fin de semana nos juntamos con el Chueco (Adrián Suar) para charlar sobre cómo va a ser el programa. Van a ser el año 31 de ShowMatch", subrayó, al tiempo que se mostró muy orgulloso por el rendimiento de su programa en la planilla de rating. "Estoy muy contento con los números, con picos de rating que hace cinco años que no hacíamos", destacó y también hizo saber que el programa terminará el lunes 16 de diciembre.

Tinelli también fue consultado acerca de su presencia en la fiesta de casamiento que celebrarán la jurado del "Súper Bailando", Pampita Ardohain, con el empresario Roberto García Moritán, el próximo viernes 22. "Me llamaron para ir. La verdad es que no tenía pensado ir, me cuesta ir a este tipo de eventos. Mis amigos se enojan cuando no voy a cumpleaños de 50", explicó, y dejó picando la respuesta.

Sobre el final, el conductor opinó sobre el enfrentamiento que mantienen Diego Maradona con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Giannina. "Me da mucha pena lo que está pasando por el gran cariño que le tengo a Diego. Además tengo una amistad con Claudia, una relación muy cercana, y mis hijas son amigas de sus hijas. A Diego lo amo. No hablamos seguido pero de vez en cuando tenemos algún contacto... Han vivido buenos y malos momentos. Ojalá que todo pueda arreglar", señaló.