María Becerra reveló el mal momento que vivió por las críticas: “Sufrí un montón”

María Becerra volvió a ser noticia, pero esta vez lejos del escenario. En su paso por el canal de streaming OLGA, donde brindó una entrevista en vivo, una verdadera multitud se acercó hasta las puertas del estudio para saludarla, lo que provocó, incluso, el corte de calles y un caos de tránsito por la zona. Más allá del revuelo que generó su llegada, la artista también aprovechó el espacio para abrirse y compartir aspectos íntimos de su vida, entre ellos, el difícil momento que atravesó debido a las críticas que recibió tiempo atrás.

A corazón abierto, la cantante de ”Tatú" contó que vivió una etapa muy difícil, marcada por las críticas que recibía en redes sociales como X, especialmente aquellas dirigidas a su voz o a su apariencia física. Según relató, leer constantemente comentarios negativos afectó su seguridad y la hizo dudar de su talento en más de una ocasión.

María Becerra contó el peor momento que vivió por las críticas

“Yo lo sufrí un montón por esto de las críticas, llegó un punto que me daba un pánico subirme a un escenario. Y me bajaba y lo primero que hacía, en vez de celebrar con el equipo o algo, era ‘dame el celular’, me fijaba en Twitter (ahora X) lo que decían del show y bueno. Dije: ‘si no te da la nafta, ponete nafta, no estés pasando a gasoil’ y me puse a entrenar, lo que tengo que hacer, soy cantante, mi voz es mi instrumento y es un músculo y tenés que estar ahí constantemente porque si no el músculo se viene abajo”.

Asimismo, explicó: “Cuando te viene el boom (el éxito) de la nada, así de un día para otro, con eso llega una ola de comentarios y de gente que opina“. Ante la consulta del equipo, de si todavía hoy miraba eso en las redes, aclaró: ”Ya nada, nada de nada, no me busco mi nombre. Twitter (ahora X) me lo borré hace un montón de tiempo y no pienso volver a tener esa red social, no me gusta, es muy tóxica”.

En aquellos momentos de mayor presión, María confesó que incluso llegaba a su casa a las dos de la mañana, después de un show, y en lugar de descansar, se ponía a entrenar. Su objetivo era alcanzar la perfección, motivada por las comparaciones constantes y las críticas que recibía en las redes. Sin embargo, hoy en día asegura haber dejado atrás esa exigencia desmedida y encontró un nuevo equilibrio con pilates, una disciplina con la que se siente más a gusto y que le permite conectar con su cuerpo desde un lugar mucho más amable.