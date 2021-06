María Julia Oliván contó por qué rechazó salir con Cristian Castro

María Julia Oliván recordó el día en que Cristian Castro quiso conquistarla, en 2017. La periodista reveló el motivo por el cual rechazó al cantante y bromeó con una foto de él tomando la mamadera que se volvió viral en las redes en diciembre pasado.

Oliván contó que coincidió con el intérprete de “Azul” en el programa de Mirtha Legrand. La periodista se sacó una foto junto al cantante y después de postearla en Instagram él pidió su número de teléfono para invitarla a salir. Y, pese a que ella le había dicho que era casada, el representante del artista continuó insistiendo. Finalmente, no le pasó su celular.

María Julia Oliván recordó el día que Cristian Castro intentó conquistarla - Fuente: elnueve

“No me invitó a ningún hotel, me pidió mi número telefónico. Me parece que a todas las mujeres que cruza les tira los perros”, consideró Oliván en Hay que ver (elnueve).

Consultada en relación al motivo de su rechazo, la periodista justificó: “Nunca me gustó, no me parece lindo, jamás”.

A modo de broma, la panelista Fernanda Iglesias bromeó: “Sabe que sos una buena mamá y quería que le des la mamadera”. Esta humorada hacía alusión a una foto del artista que se viralizó en diciembre de 2020 en la que se lo ve tomando leche en biberón.

En aquel momento, Castro contó que tomar líquidos de esta forma era una práctica habitual para él y anunció su intención de lanzar una línea de mamaderas para adultos. “Estoy queriendo hacer una marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena”, dijo el artista en diálogo con un medio mexicano.

En torno a este suceso, Oliván se divirtió con la observación que le hicieron los conductores del programa y respondió entre risas: “Capaz sí, que me invitó a tomar la mamadera”. Finalmente, reveló que como ella lo rechazó hizo lo mismo con Yanina Latorre.

María Julia está en pareja con Ariel Straccia, con quien tiene un hijo llamado Antonio. El niño tiene autismo y, frente a este diagnóstico, ella comenzó a salir en los medios para informar y concientizar a la población sobre esta condición.

El año pasado, la periodista contó cómo afectó al chico el cierre de las escuelas y encabezó una lucha virtual y mediática para pedir que vuelva la presencialidad.

LA NACION