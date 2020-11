Un careo en el juicio por el asesinato de la mujer se hizo viral y convirtió a una de las amigas en trending topic en Twitter Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 17:51

La miniserie de Netflix, Carmel: ¿quién mató a María Marta?, que recorre la historia del crimen de María Marta García Belsunce, es la serie más vista actualmente de la plataforma en la Argentina. Una escena del juicio oral se hizo viral en Twitter y convirtió a una de sus protagonistas en trending topic.

Nora "Pichi" Burgues de Taylor e Inés Ongay, dos amigas de la mujer asesinada, protagonizaron un careo en el juicio que terminó siendo una pelea intensa y con detalles crueles. El ida y vuelta intentaba confrontar dos versiones de una conversación que supuestamente habían tenido luego del entierro y que incluía a Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta.

Según el relato de Inés Ongay, estaban en la casa de Taylor después del entierro de su amiga, cuando ella le preguntó a Taylor por la causa de la muerte, ya que no creía en las versiones que escuchó en el cementerio de la Recoleta.

"Entonces me dijo: 'Mirá, Inés, como esto se podría haber abierto en un suicidio o en un homicidio, hicimos lo que el Gordo quería'. Y entonces le pregunté: 'Pero hay un ABC que se tiene que cumplir, que seguir y ustedes no hicieron eso'. Me dijo: 'Pero como el Gordo había pedido que no la llevaran para hacer autopsia y que la enterraran en el último horario, pagamos para hacer lo que el Gordo quería'".

Taylor en el careo le respondió: "Pero ¿a vos te parece que yo, sin conocerte, te voy a decir semejante barbaridad, si yo soy una encubridora? ¿Y arriba doy tu teléfono para decir: 'Llamenla a Ongay que ella va a decir que yo dije?'".

Luego, "Pichi" dijo la frase cruel que retumbó este fin de semana en la red social: "Porque vos también te podrías haber confundido, porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria". Y agregó: "Yo lo que quiero decir es el dolor que esta persona ha causado".

Para finalizar, Taylor volvió a apuntar contra Ongay: "Si vos ya decís que con una llamada sabés que a María Marta la mataron, con el diario del lunes hablamos todos".

La amiga de María Marta que vive en Bariloche le respondió sin pruritos: "Y fui comprobando que esa semana ocurrieron cosas, que realmente María Marta no había muerto contra las canillas, no se estaba dando un baño de inmersión de relax antes de tener los masajes de relax, no se golpeó con una ventana, tenía zapatillas. Todo fue sumando. Yo cuando me llamaron por teléfono, sí Pichi, yo pensé y no estaba tan equivocada porque la asesinaron de seis balazos".

En Twitter se hicieron eco de esta discusión entre las amigas y se volvió viral: reivindicaron el rol de Ongay y repudiaron el comentario machista de Taylor. Esta última se convirtió en trending topic por las miles de menciones que recibió.

"¿Estuviste toda la noche viendo la serie de María Marta? Creo que odio a Pichi Taylor", escribió un usuario de Twitter que además agregó al posteo una imagen de Los Simpson y de la serie.

"Inés Ongay saliendo de Tribunales después del careo con Pichi Taylor", rezó otro tuit que estaba acompañado por la imagen de la Mona Jiménez caminando con la camisa abierta.

Otro usuario hizo un hilo que obtuvo 1000 me gusta y se llenó de comentarios en contra de "Pichi": "El segundo mejor momento de Carmel es la discusión entre Inés Ongay y Pichi Taylor. Y este inolvidable careo merece su hilo de 10 cuadros".

Muchos tuits hablaron de tener amigas como Ongay. Uno de ellos decía: "Ojalá en tu vida estés rodeada de amigas más Ines Ongay y menos Pichi Taylor, reina".

"¿Cuántas Pichi Taylor conociste? Yo podría contar al menos una en el colegio y como 10 en la facultad. Cuídense de las Pichi Taylor", rezó otro tuit que tuvo más de 1.000 me gusta.