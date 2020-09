"Estamos viendo subir el riesgo país, caer los precios de los bonos y sobre todo se revirtió el freno de la salida de depósitos de los bancos", sostuvo Fuente: Archivo

María O'Donnell se refirió a la marcha de la economía en medio de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la salida de depósitos en dólares y la controversia en torno a la venta de divisas para ahorro entre el Banco Central y la ANSES. En ese sentido, sostuvo que esto "tiene que ver con una crisis de confianza".

"Lo que está afectando esto y me parece que el Gobierno no tuvo debida conciencia, o no midió las consecuencias o no tuvo más alternativas es lo que tiene que ver con la crisis de confianza", destacó la conductora de De acá en más (Metro).

"La confianza ganada por el arreglo de la deuda se dilapidó rápidamente con esto: estamos viendo subir el riesgo país, caer los precios de los bonos y sobre todo se revirtió el freno de la salida de depósitos de los bancos. En los últimos dos meses el drenaje de dólares de los bancos se había frenado, y ahora volvió", remarcó O'Donnell, y agregó que "los bancos dicen que tienen liquidez y que no es el 2001" porque hay respaldo.

"Los dólares están", dijo más adelante, "pero ese drenaje también afecta las reservas del Banco Central y la desconfianza del Gobierno en general por la posibilidad de que haya nuevas medidas, están impulsando impulsa esto", analizó.

"En este clima de desconfianza, [el ministro de Economía] Martín Guzmán fue a presentar el presupuesto 2021 al Congreso. Si hay algo que requiere confianza es que te crean que vas a cumplir con esas metas, que buscan una inflación del 29% y un crecimiento del 5,5% después de un año desastroso", consideró la periodista.

En este contexto, comentó "la cifra muy dolorosa" de la caída histórica del PBI"afectado por el coronavirus y por un envión negativo de sucesivos trimestres sin crecimiento", finalizó.