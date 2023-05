María Rosa Fugazot contó qué le dijo Juan Darthés tras ser absuelto

escuchar

El 13 de mayo, Fernando Burlando informó públicamente que su cliente, Juan Darthés fue absuelto por parte de la Justicia de Brasil en la causa que le inició Thelma Fardin, en 2018, cuando lo denunció por abuso sexual, en un presunto hecho ocurrido en 2009 durante una gira de la novela Patito Feo, en Nicaragua. La actriz aseguró que apelará la determinación en busca de Justicia. Mientras tanto, él celebra el fallo y fue a través de un mensaje a María Rosa Fugazot que se supo sobre su reacción.

Desde hace cinco años, Juan Darthés vive en Brasil. Tras la denuncia pública volvió a su país de origen alejarse de los medios y mantener un perfil bajo. Los pocos detalles de su “nueva” vida que se supieron fue a través de Burlando, quien indicó que el actor atravesó duros momentos de depresión, acompañado de su esposa, María del Carmen Leone, y sus dos hijos, Gian Franco y Juan.

Juan Darthés fue absuelto por la Justicia de Brasil Instagram @juandarthes

Ahora, de la mano de su amiga, María Rosa Fugazot, quien lo defiende ante las acusaciones, se dio a conocer cómo vive la absolución. “Yo me enteré (del fallo) porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso y que me agradecían el cariño. Me alegró por ellos. Me parece muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar, si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi yo ninguna actitud desagradable de su parte”, Fugazot reveló en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La reconocida actriz alzó la voz para defender públicamente a quien fue su compañero laboral por largos años. Se trata de una de las pocas figuras que apoyaron a Darthés en lo que duró la causa ante la Justicia. Es por eso que, tras el fallo positivo para él, el actor no dudó en agradecerle el respaldo público.

Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por abuso sexual

En la misma línea, Fugazot se mostró en contra de quienes opinan para juzgar los hechos. Y aseguró que ella es defensora de su colega porque compartió diversos momentos con él y nunca vio “una actitud desagradable”. “Lo que dije fue lo que viví”, resaltó. “Me alegró que tenga un poco de paz, espero que las cosas se solucionen. Me alegró escucharla a María. Me alegró por los chicos, para ellos debe haber sido muy duro”, expresó sobre la familia del actor.

María Rosa Fugazot reveló que Juan Darthés le escribió tras su absolución

Respecto a cómo se encuentra actualmente el actor, detalló que a través del audio que recibió de su parte lo notó “muy tranquilo”. “Me dijo: ‘Gracias por el cariño’. Y que estaba bien. Lo destruyó mucho esto. Anímicamente, le hizo mucho daño”, detalló la actriz, quien también dudó sobre la posibilidad de que la familia Darthés vuelva a instalarse en la Argentina; sin embargo, remarcó que se trata de una decisión personal. “No deja de ser una mancha muy grande. No es fácil, él decidirá lo que le parezca mejor”, cerró.

