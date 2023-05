Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés en Brasil y cuestionó el fallo: “Es de una violencia inenarrable”

escuchar

Juan Darthés fue absuelto por la justicia de Brasil tras la acusación de abuso sexual con acceso carnal que realizó la actriz Thelma Fardin. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en 2009, cuando ella tenía 16 años y formaba parte del elenco de la tira infantojuvenil Patito Feo, que se presentaba en un teatro en la ciudad de Managua, Nicaragua.

La absolución a Darthés implica que no pudo confirmarse que se hubiese tratado de un abuso con acceso carnal; la justicia brasileña tampoco confirmó si existió o no el abuso simple, ya que no era el delito que se juzgaba. “El cambio en el relato de la víctima genera gran inseguridad para que se dicte una sentencia condenatoria”, escribió uno de los jueces. Los abogados de la actriz dijeron que apelarán el fallo.

Fardin admitió este lunes estar “en shock”, dijo que “la violación está más que probada” y que es “aberrante pensar que prácticamente una tiene que elegir en qué momento sufre esta situación a ver si las leyes son beneficiosas o no. Me impresiona que si hubiese sucedido 68 días después, la condena sería otra”, explicó la actriz en relación a una diferencia técnica de las leyes brasileñas que, al momento de la denuncia, no admitían que una penetración que no fuera con el pene consistiera en una violación.

Thelma Fardin y Juan Darthés

“Es muy llamativo que el fallo del juez se dedique a describir que cree en mi palabra, que encuentra pruebas suficientes para decir que todo eso sucedió, pero dice que está prescripto”, indicó Fardin y añadió: “No dicen ‘esto no sucedió’, dicen ‘no me alcanza la prueba para decir que esto pasó’, por eso es muy confuso”.

Durante la entrevista que le brindó esta mañana al periodista Ernesto Tenembaum para su ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, la actriz dijo que ha sufrido “revictimización” y contó un hecho estremecedor: dijo que cuando realizó la denuncia en Nicaragua le practicaron una pericia como si la violación hubiera sido reciente: “Me abrieron de piernas y me hicieron un análisis como si fuese que el hecho había sucedido en ese momento, cuando yo estaba denunciando nueve años después, pero amparada por la ley, porque decía que no había prescrito”.

“El protocolo de Nicaragua fue una bestialidad. Le pregunté a la perito por qué lo hacían y me dijo que si no lo hacía me metían presa. Hice un sinfín de cosas que no sirvieron de nada”, relató. Cuando le preguntaron qué sentía al escuchar que Darthés había sido absuelto y que en la redes sociales dijeran que el actor “es inocente”, dijo que “cualquier persona seria que lea el fallo entiende que la Justicia no pudo negar los hechos”.

“La descripción minuciosa es violenta y es mi intimidad, pero es lo que conté en 2018, en ese sentido es una herramienta para apelar a una segunda instancia”, añadió.

Darthés fue absuelto en Brasil en la causa por violación iniciada por Thelma Fardin

Juan Darthés: violación y hostigamiento

“En ese momento le narré los hechos a dos compañeras de elenco, teníamos 16 y 17 años, el hecho había sucedido hacía tres horas y ese tiempo me quedé encerrada en mi habitación totalmente ida y quebrada”, relató la actriz.

“Durante esa noche él me hostigó, me llamó por teléfono a la habitación innumerable cantidad de veces hasta que descolgué el teléfono, y es imposible decir si en esas horas yo conté con detalle que había habido penetración con el pene”, dijo y agregó: “Yo recuerdo que sí se los dije, pero ellas no lo describen textual y puntual, pero no es que niegan que yo se los haya dicho”.

En este punto, Tenembaum sostuvo que “es increíble tener que decir con qué parte te violó” y la actriz concluyó: “Es de una violencia inenarrable que la diferencia técnica en el fallo sea esto. La sociedad sabe que esto sucedió y que la violación está más que probada”.

