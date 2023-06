Un experto en lenguaje no verbal advirtió un gesto reiterado de Juan Darthés: “Es la culpa”

escuchar

En diciembre de 2018, Juan Darthés fue denunciado judicial y públicamente por abuso sexual contra Thelma Fardin. Al momento del hecho, la actriz tenía 16 años. En mayo pasado, la Justicia resolvió la absolución del actor, aunque la parte denunciante anunció que apelará el fallo. En las últimas horas, Darthés apareció en las redes sociales con un comunicado donde hablaba de todo lo que había experimentado tras la denuncia. Ahora, un experto en lenguaje no verbal analizó sus expresiones y advirtió un detalle en un gesto reiterado: “Siente culpa”.

“Casi cinco años, que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que ya lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas”, comenzó Darthés en su video, que fue compartido por su abogado Fernando Burlando, a través de las redes sociales.

Y siguió: “Pero, bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Por eso, quiero agradecer a Dios por cuidar a mi familia y a la gente que amo, y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes, que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto”.

El descargo de Juan Darthés tras ser absuelto por la Justicia de Brasil

El actor continuó al dirigirse a sus seguidores y a su representante legal. “Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos y escuchando a todos, no una sola versión ni un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, un abrazo, miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador, y te lo quería agradecer”, expresó.

Se trató de una de las únicas declaraciones que Darthés dio sobre la denuncia, luego de la primera entrevista que le concedió a Mauro Viale en Más que noticias (A24), en diciembre de 2018, donde aseguró que era inocente. Ahora, un experto en lenguaje no verbal analizó ambos testimonios y advirtió un peculiar detalle en un gesto que el acusado repitió en los dos clips, que difieren en tres años y medio.

Un experto en lenguaje no verbal analizó el descargo de Juan Darthés

“Hizo un gesto característico y lo repitió, casi como un repertorio, pero creo que fue completamente inconsciente, porque no le favorece”, señaló Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, en diálogo con Desayuno Americano (América), durante un Zoom este lunes.

“No hay ninguna razón”

Lescano advirtió una semejanza entre la primera y la última entrevista sobre el caso: “Cuando Viale le preguntó por su situación en aquél momento, [Darthés] miró hacia abajo y a un costado. Un gesto que duró ocho segundos y que indicó la culpa que sentía”. El experto señaló que este movimiento “fue catalogado en el sistema de codificación de acción facial” como “el gesto de la culpa” y que significó que “cuando nos sentimos mal y estamos contando algo por lo que está en juego nuestra reputación, solemos visualizar a las personas a las que estamos dañando con nuestra conducta”.

Con respecto a la entrevista de 2018, al momento de la acusación, Lescano señaló: “Todos podemos sentirnos culpables ante una acusación semejante, aunque seamos inocentes, hasta que se demuestre la culpabilidad o la inocencia”. Pero destacó que el mismo gesto se repitió en el reciente comunicado: “No hay ninguna razón para, después de un fallo que lo beneficia, Juan pudiera todavía tener esa emoción negativa”.

Y detalló: “En el primer segundo, antes de que diga la primera palabra, mira hacia abajo; como preparándose para comenzar un video que él mismo preparó. Este gesto, que él decide conscientemente hacer y es el mismo que hizo en la primera entrevista, es la culpa”.

