Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa en Quilmes: “Zafé de que me peguen un tiro”

La periodista Mariana Brey reveló en las últimas horas que fue víctima de un intento de robo cuando llegaba a su casa, en el partido bonaerense de Quilmes. La secuencia duró apenas unos segundos y quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de otra propiedad. “Zafé de que me peguen un tiro”, aseguró.

Según se observa en las imágenes, la panelista bajó de una camioneta negra con el objetivo de ingresar en su domicilio. Al instante se acercó un hombre, vestido con campera, pantalón largo y un casco de moto en su cabeza.

Así fue el intento de robo a Mariana Brey

Cuando Brey giró y se percató que tenía a alguien detrás comenzó a correr. El sospechoso atinó a perseguirla, pero rápidamente se dio vuelta y abordó una moto, donde lo esperaba su cómplice.

Los hechos duraron apenas unos segundos y, afortunadamente, no tuvo víctimas. Los sospechosos aún no fueron identificados.

El relato de Brey

Brey reveló los hechos en Telefé, en el programa A la Barbarossa, del cual ella es panelista. “Yo estaba mandando un audio de WhatsApp cuando pasa la moto. Ahí me doy cuenta de que se había detenido. Algo no estaba bien”, explicó sobre el inicio del intento de robo.

“Cuando vuelve veo que uno salta, y cuando uno salta, yo empiezo a golpear un portón de chapa que había, y empecé a los gritos, y empecé a correr, con los tacos, dejé todo arriba de mi camioneta, el que saltó estaba armado”.

Mariana Brey en A la Barbarossa Captura de video

A su vez, relató que al momento que se dio cuenta de la situación corrió y comenzó a pedir ayuda. “No tomé mucha conciencia. En el momento reaccioné como pude”.

“Y zafé, qué sé yo de qué zafé, de que me peguen un tiro, de que me roben el celular, de que se suban a la camioneta y se la lleven con todo adentro”, afirmó.

Por otro lado, en el streaming Carnaval, la periodista manifestó que cree que fue “al voleo” y descartó que la estuvieran siguiendo.

“Les debe dar lo mismo, porque no le dan valor ni a la vida propia. Mañana, pasado, se cruza con uno que está armado y lo mata. Entonces no tiene valor la vida del otro y tampoco tiene valor la propia”, manifestó.

Además, señaló que a los que intentaron robarle “no se les ocurre otra cosa” que delinquir. “Se le ocurre salir a afanar por lo que fuere, porque prefiere la fácil. Es gente que está sana como para poder trabajar de algo de buena fe”, señaló.

“Es injusto vivir así, es muy injusto, es altamente injusto. La verdad es que a veces digo, no sé dónde está la solución”, reflexionó.