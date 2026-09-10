Mariana Nannis compartió su tristeza por la muerte de Chiche Gelblung y lloró en vivo: “Siempre lo voy a llevar en mi corazón”

A un día de la muerte de Samuel “Chiche” Gelblung a los 82 años, la exesposa de Claudio Paul Caniggia, Mariana Nannis, compartió su tristeza y se quebró en vivo en una entrevista telefónica. “Siempre lo voy a llevar en mi corazón”, expresó la mediática.

En diálogo con América, y luego de ser consultada sobre sus conflictos familiares, Nannis aseguró que salió al aire solamente a raíz del fallecimiento del periodista.

“A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”, manifestó con la voz entrecortada.

El llanto de Mariana Nannis

“Lloré mucho y sigo llorando. Porque yo lo quise mucho a Chiche y lo llevo en mi corazón. Siempre lo voy a llevar”, agregó.

A su vez, se refirió al periodista como un “ser de luz” y una “persona muy inteligente que se llevaba bien con todo el mundo”. “Trataba de sacar de una persona que tenía delante para hacer una entrevista lo mejor. Y no toda la gente hace eso”, admitió.

“Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté. Siempre lo voy a querer, siempre lo voy a llevar en mi corazón”, subrayó. Además, resaltó que quienes la conocen saben que no es frecuente su llanto.

Samuel "chiche" Gelblung

“Estuve toda la noche llorando por Chiche y voy a seguir llorando, porque cada vez que me acuerdo se me llenan los ojos de lágrimas y no lo puedo contener”, dijo.

En ese contexto, resaltó nuevamente que sus situaciones personales pasaron a segundo plano tras la muerte del conductor.

“No me importa mi departamento, no me importa que sea abuela, no me importa nada. Lo que me importa ahora es que no tengo más un amigo”, indicó.

Mariana Nannis

“Yo sé que cuando llegaba a la Argentina estaba y tenía su programa y es una cosa que uno lleva en el alma”, cerró.

El mensaje de Flor de la V para despedir a Chiche

En las últimas horas Flor de la V también se despidió de Gelblung mediante un posteo en sus redes sociales.

“Se fue Chiche Gelblung. Y con el una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina. Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar”, expresó.

El mensaje de Flor de la V Redes

“Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros. Que descanses en paz, querido Chiche”, agregó.