“Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento”. Con esas palabras, Alexander Caniggia arrancó un fuerte descargo en las redes donde acusó a su madre de echarlo del lugar donde vivía con Melody Luz, pocos días del nacimiento de su hija Venezia. El mediático aseguró no se lo iba a perdonar nunca y que le hizo “la cruz”. Pero Mariana Nannis no se quedó callada y respondió a las acusaciones de su hijo. “Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, sostuvo.

A través de un video de TikTok, Alexander ratificó lo que se rumoreó antes de la llegada de su hija: que su madre le pidió que abandonara el lugar donde vivía con Melody Luz. Según contó, Nannis lo llamó anunciándole que viajaba a la Argentina por cuestiones referidas al divorcio de Claudio Paul Caniggia y necesitaba el departamento.

“Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento”, expresó Alexander enojado. “Le dije: ‘Te alquilo un departamento. ¡Me hacés mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba!’”, enfatizó.

Alex Caniggia apuntó contra su madre Mariana Nannis (TikTok @alexcaniggiaok)

Asimismo, el mediático sostuvo que su madre nunca vivió en el departamento y que el abogado de ella se comunicó con su representante para preguntarle si él podía continuar pagando las expensas. “Aparte, ni siquiera se preocupó en ver la panza, en ver a la nieta. No me felicitó, no felicitó a mi mujer. Nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, indicó furioso.

Luego de que se viralizara el video, el miércoles en A la tarde (América TV) se compartieron unos mensajes de WhatsApp que intercambió el panelista Diego Esteves con Mariana Nannis. El comunicador le preguntó por lo sucedido con Alexander y ella dio su versión de los hechos. “Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, precisó la mediática y aseguró que al departamento “lo dejaron detonado” y que le “vendieron los muebles que eran carísimos”.

El periodista le preguntó a Nannis por qué creía que su hijo lo denunció en las redes y ella le dijo que fue porque lo “bajaron del programa”. Cabe recordar que Caniggia conducía Los desconocidos de siempre en eltrece y este mes levantaron el ciclo, debido al bajo rating y a los rumores de peleas entre el conductor de la producción.

Mariana Nannis respondió a las acusaciones de Alex Caniggia

En la conversación, el periodista le mencionó una de las acusaciones más fuertes que hizo Alexander, que su ella lo echó del departamento cuando Melody Luz estaba embarazada. Mariana Nannis fue contundente al respecto y tuvo una fuerte respuesta: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos, no me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos”.

El picante posteo que hizo Alex Caniggia tras los dichos de su madre Instagram @alexcaniggia

Pero, la disputa no terminó ahí y tras los dichos de su madre, Alexander Caniggia redobló la apuesta y puso sal en una vieja herida, en una que le duele a Mariana Nannis y mucho. Tras la separación de Claudio Paul Caniggia, tanto él como su hermana se pusieron del lado de la mediática, pero aparentemente la historia tuvo un giro inesperado. “Al final mi papá cuánta razón tenía”, escribió en una Storie de Instagram y además etiquetó a la cuenta de su padre.